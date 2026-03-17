Jack O'Connell se une a Cillian Murphy y Emily Blunt en Un lugar tranquilo 3

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Escrita y dirigida por John Krasinski, Un lugar tranquilo 3 tiene previsto su estreno en cines para el 30 de julio de 2027. El director ha anunciado que Jack O'Connell se une a Cillian Murphy y Emily Blunt, junto a otros grandes nombres, como parte del elenco del filme.

"¡Estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia de #AQuietPlace... tanto de los antiguos como de los nuevos! ¡Allá vamos! Parte III el 30 de julio de 2027", expuso Krasinski en Instagram.

El actor y director acompañó su publicación con una imagen que mostraba el nombre de O'Connell, que interpretó a Remmick en la oscarizada cinta de Ryan Coogler Los pecadores, junto a los de Jason Clarke (Una casa llena de dinamita), Katy O'Brian (Sangre en los labios), Murphy y Blunt en los guiones y la canción One Last Time de Hamilton, sugiriendo así que esta tercera entrega de Un lugar tranquilo, cuyo rodaje arrancará esta primavera en Nueva York, es también el capítulo final de la saga de terror de Paramount.

O'CONNELL Y SU RACHA EN EL CINE DE TERROR

El fichaje de O'Connell para Un lugar tranquilo 3 supone un nuevo paso en la ya amplia trayectoria del actor dentro del cine de terror, tras su participación en Los pecadores, que se alzó con cuatro Oscar en la última edición, incluyendo mejor director para Ryan Coogler y mejor actor para Michael B. Jordan. Además, O'Connell también interpretó al perturbador Jimmy Cristal en 28 años después y su secuela El templo de los huesos, dirigida por Nia DaCosta (The Marvels).

LAS OTRAS ESTRELLAS DE UN LUGAR TRANQUILO 3

Más allá de Blunt, quien ya coincidió con Murphy en Oppenheimer, la oscarizada cinta de Christopher Nolan, Clarke, que se une a ambos en Un lugar tranquilo 3, dio vida al almirante Mark Miller en Una casa llena de dinamita, filme donde volvió a trabajar a las órdenes de la oscarizada Kathryn Bigelow tras La hora más oscura. Por su parte, O'Brian, además de protagonizar con Kristen Stewart Sangre en los labios, es principalmente conocida por sus roles como secundaria en Misión Imposible: Sentencia final, Twisters o Christy, el biopic de la legendaria boxeadora Christy Martin protagonizado por Sidney Sweeney.

La franquicia de Un lugar tranquilo comenzó en 2018, con Krasinski dirigiendo y protagonizando la película junto a Emily Blunt. Dos años después, en 2020, se estrenó la secuela, en la que Krasinski repitió únicamente como director, mientras que Blunt volvió a liderar el reparto acompañada en esta entrega de Murphy y Djimon Hounsou.

Ya en 2024 vio la luz Un lugar tranquilo: Día uno, una precuela dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. En total, las tres películas de la saga han amasado un total de 900 millones de dólares a nivel global.