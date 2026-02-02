Emily Blunt contra Anne Hathaway en el nuevo tráiler de El diablo viste de Prada 2

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo 30 de abril llegará a los cines El diablo viste de Prada 2, la esperada secuela del filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway. La película ha lanzado su tráiler oficial, con Andy Sachs (Hathaway) ocupando su nuevo puesto en Runway.

En el avance, la protagonsita vuelve, ilusionada, a la revista que la vio convertirse en una prometedora periodista de moda. Pero Miranda Priestley (Streep), su antigua jefa, no parece acordarse de ella. "Disculpa, ¿quién es esta? ¿La conoces? ¿La conozco?", increpa el personaje de Streep a su asistente, interpretado por Stanley Tucci.

Andy también se reencuentra con su compañera Emily (Emily Blunt), quien no tarda en brindarle uno de sus ácidos comentarios, asegurándole en que ha cambiado y parece tener más confianza en sí misma. "Pero mantuviste esas cejas, ¿no?", apostilla el personaje de Blunt tras enterarse de que Andy será la nueva editora de contenidos de Runway.

El diablo viste de Prada 2 vuelve a contar con David Frankel como director y con la guionista Aline Brosh McKenna. Junto a Streep, Hathaway, Tucci y Blunt, retoman sus papeles de la primera cinta Tracie Thoms y Tibor Feldman, mientras que Kenneth Branagh toma el testigo de Adrian Grenier como Nate. Otros nuevos fichajes incluyen a Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

En cuanto a la trama del filme, Miranda Priestly continúa al frente de la revista Runway, acercándose a la jubilación y batallando con todas las dificultades que presenta el sector editorial para sacar adelante la revista, que ahora se encuentra en horas bajas. Por su parte, Emily ocupa un alto cargo ejecutivo dentro de un grupo empresarial de marcas de lujo que figura entre los principales anunciantes de Runway.

El diablo viste de Prada 2 está producida por Wendy Finerman y cuenta con Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna como productores ejecutivos.