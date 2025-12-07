¿Ha Confirmado Benedict Cumberbatch Cuándo Regresará Al UCM Como Doctor Strange? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 7 Dic. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, que contará con Robert Downey Jr. interpretando al despiadado Víctor Von Doom. Sin embargo, el papel del oscarizado actor en la película dirigida por los hermanos Russo no es lo único que los fans esperan con ansias: también aguardan el regreso de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Ahora, el actor ha insinuado cuándo retomará al personaje en el Universo Cinematográfico Marvel.

Cumberbatch reveló en una entrevista con Collider que tiene "más que una idea" acerca de su futuro en Marvel Studios y que, "definitivamente", los fans volverán a ver al Maestro de las Artes Místicas.

Pese a sus escuetas declaraciones, en una entrevista separada con el podcast Smartless, el actor y protagonista del filme Esa cosa con alas arrojó algo más de luz al respecto. "Hay otros proyectos importantes relacionados con capas previstos [para el año que viene]", aseguró Cumberbatch.

Los incondicionales de Marvel no han vuelto a ver al Maestro de las Artes Místicas desde el final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La película, dirigida por Sam Raimi y estrenada en 2022, concluía con Stephen Strange encontrándose con Clea, la hechicera de la Dimensión Oscura gobernada por Dormammu, interpretada por Charlize Theron.

Cumberbatch fue uno de los nombres que no fueron confirmados por la Casa de las Ideas cuando se anunció el reparto de Vengadores: Doomsday. "Tal vez no tenían sillas suficientes", bromeó el intérprete en una entrevista con Omelete el pasado septiembre.

Los últimos rumores indicaban que su personaje tendrá un desempeño fundamental en Secret Wars, lo que tendría toda lógica, ya que será el evento con el que Marvel cierre la Saga del Multiverso. En todo caso, el hecho de que haya confirmado su vuelta como el hechicero más poderoso de Marvel es, sin duda, una gran alegría para los incondicionales marvelitas.

Dicho esto, las informaciones más recientes indicaban que el estudio, capitaneado por Kevin Feige, ya tiene en sus primeras etapas de desarrollo Doctor Strange 3, con Cumberbatch implicándose más activamente en el trabajo tras las cámaras, especialmente en la búsqueda de un nuevo guionista y director, apuntando a Sam Mendes (Skyfall) como favorito.

Cabe señalar que el protagonista de series como Patrick Melrose y Sherlock abordó estos rumores en una reciente entrevista con ScreenRant. "Sinceramente, no vale la pena soportar las críticas, los problemas y el aburrimiento que conlleva cualquier respuesta que me persiga para siempre", expresó.

Asimismo, añadió que le encanta "la cantidad de libertad" de la que dispone para contribuir a ese universo. "Colaborar es colaborar. Estás trabajando con las personas más increíbles y en franquicias originales realmente extraordinarias", subrayó Cumberbatch.