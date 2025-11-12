Una gran estrella de X-Men cierra la puerta a Vengadores: Doomsday

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026. La cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, verá a Robert Downey Jr. asumir el rol de Víctor Von Doom y traerá de vuelta a varios mutantes del antiguo universo Fox, aunque no a uno de los más esperados por los fans: Famke Janssen, la actriz que interpretó a Jean Grey en la trilogía original de X-Men, no retomará al personaje en la película de Marvel.

"Es interesante: nunca imaginé que mi papel fuera tan importante. Cada vez que hago una entrevista surge el tema y de todo lo que digo, es lo único que se acaba publicando", afirmó Janssen a Entertainment Weekly.

En cuanto a si Marvel le planteó la posibilidad de reunirse con varios de sus antiguos compañeros en la saga X-Men -como Patrick Stewart en el papel de Charles Xavier, Kelsey Grammer como Hank McCoy/Bestia o Ian McKellen como Magneto- en Vengadores 5, la actriz lo negó rotundamente. "Nunca, nunca jamás", confesó. Esto también implica que el famoso cliffhanger de Jean Grey/Fénix, que quedó abierto tras su muerte en X-Men: La decisión final y se retomó brevemente al final de Días del Futuro Pasado, cuando aparecía viva tras restaurarse la línea de tiempo, no llegará a resolverse en el MCU, dejando inconclusa la historia del personaje.

No obstante, Janssen remarcó que, de cualquier manera, siempre le acabarán preguntando si volverá a interpretar a Jean Grey/Fénix. "Supongo que debería sentirme halagada de que este personaje haya conectado tanto con la gente. Ha pasado mucho tiempo, pero es bonito que todavía sigan hablando de ella. Estoy segura de que cada vez que hagan una nueva película, como están haciendo con ¿Doomsday?, volverá a surgir el tema", expresó.

Pese a que todavía existe una mínima posibilidad de que Famke Janssen regrese al Universo Cinematográfico de Marvel junto a sus antiguos compañeros de los X-Men en las próximas Vengadores: Doomsday y Secret Wars, todo apunta a que no sucederá. De ser así, la historia que comenzó hace más de 25 años y que se reavivó con Días del Futuro Pasado quedará inconclusa.

En ese caso, si Marvel decidiera recuperar a Jean Grey o a la Fuerza Fénix, deberá hacerlo desde cero, rompiendo con el cliffhanger de la saga original, algo que a Janssen no parece preocuparle demasiado, según reconoció en el podcast de Kristian Harloff. "No suelo mirar atrás, tiendo a mirar hacia delante. Estoy en una etapa distinta, y he trabajado mucho para llegar hasta aquí, así que pienso aprovechar el momento. Aun así, no me cierro a participar si se tratara de formar parte de algo especial o simplemente divertido", sentenció.