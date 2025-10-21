¿Cuál Es El Personaje De Sadie Sink En Spider-Man 4: Brand New Day?

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, cuyo rodaje continúa en el Reino Unido de cara a su estreno el próximo 31 de julio de 2026. Sadie Sink (Stranger Things), una de sus estrellas, ha sido recientemente vista en el set y ha desatado entre los fans diversas teorías sobre el personaje al que interpretará en la película protagonizada por Tom Holland.

En una de estas instantáneas, compartidas en X por UnBoxPHD, puede verse a Holland vistiendo su uniforme de Spider-Man, aunque sin máscara y sosteniendo su brazo en el aire, agarrando una correa negra para realizar una escena con acrobacias.

Tom Holland continues filming for Spider-Man Brand New Day! pic.twitter.com/2svG1uGAI2 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) October 19, 2025

Pero la imagen de Sink en otra toma es la que ha verdaderamente captado la atención de los fans del UCM. La actriz, que en dicha escena aparece apoyada en la fachada de un edificio, llevando un enorme y holgado abrigo con capucha verde y negro, además de pantalón de corte militar y botas, junto a varios integrantes del elenco, incluyendo el propio Holland, el cual se encuentra de espaldas, ha encendido la mecha entre los fans, que barajan numerosas hipótesis acerca del personaje al que podría dar vida en Brand New Day.

EXCLUSIVE!



Sadie Sink seen on Spider-Man Fipm Set for the FIRST TIME! pic.twitter.com/bpIfe2sUBY — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) October 19, 2025

Entre ellas hay quien apunta a que Sink podría dar vida, como se venía rumoreando desde hace tiempo, a Mary Jane, Gwen Stacy, otro de los intereses amorosos de Peter Parker en los cómics Marvel, e incluso algunos señalan que podría encarnar a Angélica Jones/Firestar (Estrella de fuego), la heroína creada para la serie de dibujos Spider-Man y sus increíbles amigos, emitida en 1981. "¿Está interpretando a Gwen?", se pregunta un usuario.

Is she playing gwen?? — Trendy (@trendyvers) October 19, 2025

"Pantalones y botas de camuflaje, una opción interesante. ¡Nunca antes imaginé a Mary Jane con este look!", dice otro fan convencido.

Camo pants and boots interesting choice 🤔

Never imagined Mary Jane with this looks before! — Kuca in The Borderland (@Ripa_na_chulips) October 19, 2025

"¡Yeaaahhh, definitivamente está encarnando a Screwball!", suelta otro incondicional sobre el intrigante personaje al que dará vida Sink en Spider-Man: Brand New Day.

Yeaaahhh she’s definitely playing Screwball — Jazzieewith2Zs (@jazziee2zs) October 19, 2025

"Rachel Cole, teóricamente ya ha aparecido en la segunda temporada de la serie de The Punisher, esa chica que cuida", indica otro usuario, especulando con que Sink encarnará a la protegida y expareja de Frank Castle que lo ayudaba en sus misiones en las grapas de Marvel.

A Rachel Cole teoricamente já apareceu na Segunda Temporada da série do Justiceiro, aquela menina que ele fica cuidando — Ultra-Theus (@UltraTheus3114) October 19, 2025

"Me gusta esa idea, colega. Mejor que ser solo otro interés amoroso para Peter; además, es una evolución para el personaje de Castle. Ya se nota que la trama no va a involucrar a Peter teniendo que convencer al tipo, por enésima vez, de que matar está mal", responde otro.

Pô, eu gosto dessa ideia. Melhor do que ser mais um interesse amoroso pro Peter; fora que é uma evolução pro personagem do Castle. Já dá pra saber que a trama não vai envolver o Peter tendo que convencer o cara, pela oitagessima vez, que matar é errado — Matheus SR (@Zumbivampiro) October 19, 2025

"Sadie es demasiado buena para un personaje del nivel Z de Marvel. Estoy casi seguro de que será Jean... Siempre hubo rumores sobre ella. Si no lo es, sería un desperdicio de casting", sostiene otro que cree que el personaje de la actriz es el de la poderosa mutante de los X-Men, Jean Grey, a continuación.

Sadie é grande demais pra uma personagem do escalão Z da Marvel.



Pra mim é quase certo que ela é a Jean… teve boatos desde sempre sobre ela. Se não for é desperdício de casting — rubs ༄ (@EuRubs) October 19, 2025

Sin embargo, otros barajan que pueda tratarse de Teresa Parker, la presunta hermana de Peter y agente de SHIELD, que debutó en 2014 de la mano de Mark Waid y James Robinson para el número 1 de Spider-Man: Family Business.

Sinceramente acho q é a Teresa Parker — Baiano (@ElGrandBaiano) October 19, 2025

"Va a ser, obviamente, la Marie Jane Venom de alguna realidad alternativa", insinúa un incondicional marvelita.

Ela obviamente vai ser a Marie Jane Venom de alguma realidade alternativa — Alejadoguhulee #Hexatombe (@alejadoguhulee) October 20, 2025

"Queríamos a Jean Grey", mantiene otro fan.