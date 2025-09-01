¿Prepara Marvel Vengadores 7 Para Verano De 2027?

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Los Russo ya están manos a la obra con Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026. Su trama concluirá con Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre de 2027. Pero antes de que eso ocurra... ¿Está considerando Marvel Studios lanzar en verano de dicho año una tercera entrega secreta de la franquicia vengadora?

"Tuve que escribir esto hoy después de una conversación con una de las mejores fuentes que he tenido nunca... Quiero señalar que se trataba de una conversación, no de un intercambio de información, pero me ha dado mucho en qué pensar", comentó Charles Murphy en X.

Had to put this together today after a conversation with one of the best sources I've ever had...I'll stress this was a conversation, not info sharing but it gave me plenty to think about. https://t.co/xjqGsifa49 — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) August 27, 2025

"No se ha hecho público el fichaje de nuevos guionistas o directores, ni se ha confirmado la participación de nuevas productoras que no se suponga ya estén involucradas. Eso significaría que la película llevaría varios años en desarrollo, lo que, por supuesto, nos recuerda a Blade", continúa explicando en su artículo para Murphy's Multiverse.

"Ya se trate de Vengadores: Time Runs Out, Vengadores: Battleworld, Vengadores: Everything Dies o Vengadores: Illuminati (un proyecto de Illuminati que en su momento estuvo al 100 % en fase de desarrollo en el estudio), un puente que conecte Doomsday y Secret Wars es una oportunidad fascinante y muy rentable para Marvel", sentenció.

La hipótesis más barajada es que Doomsday finalizará con la creación de Battleworld (Mundo Batalla), la nueva realidad a la que el Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr., moldeó a su imagen y semejanza en los cómics de Secret Wars de 2015, compuesto de otros mundos. De hecho, se ha teorizado que este universo incluya en su núcleo algunos fragmentos del Vacío, el lugar donde aterrizaron Deadpool y Lobezno en la cinta de Shawn Levy y dominado por Cassandra Nova (Emma Corrin), la malvada hermana gemela de Charles Xavier, a quien volverá a interpretar Patrick Stewart en Doomsday.

Si esta fuese la idea de Marvel Studios, tendría sentido estrenar una película de Los Vengadores ambientada en Battleworld en vez de lanzar un proyecto desvinculado de la franquicia, como sería el caso del remake de Blade. Esto, a su vez, sería también una forma muy hábil por parte del estudio capitaneado por Kevin Feige para dar protagonismo a un mayor número de personajes y, dicho sea de paso, aumentar las expectativas de cara a Secret Wars; sin embargo, de momento, toca esperar para descubrirlo.