Kevin Feige confirma que el remake Blade sigue adelante y culpa a Disney de sus retrasos

El remake de Blade, considerado por muchos como uno de los proyectos malditos del UCM, sigue en marcha. Kevin Feige ha confirmado que, a pesar de los retrasos y los cambios en la dirección, el filme protagonizado por el cazador de vampiros sigue en desarrollo y, todavía, con Mahershala Ali como protagonista tomando el testigo de Wesley Snipes.

Feige explicó que los reiterados retrasos en Blade se debieron a la "sobreexpansión" que experimentó Marvel hace un lustro, con la llegada de Disney+. Durante los inicios de la plataforma de streaming, Marvel recibió la orden de producir más contenido por parte de Disney. Aunque Feige dudó acerca de utilizar un término "dramático" como "catástrofe" para calificar la situación, sí afirmó en declaraciones recogidas por Variety que "por primera vez en la historia" del estudio "la cantidad superó a la calidad".

"Habíamos pasado doce años trabajando en la Saga del Infinito, diciendo: 'Eso nunca nos va a pasar a nosotros'. Y siempre teníamos más personajes por los que la gente se interesaba de los que podíamos hacer, porque no íbamos a rodar una película al mes, ¡qué locura!", explicó el mandamás de Marvel que recordó que la orden por parte de Disney de producir más cambió eso.

"Hicimos unas 51 horas de historias entre 2007 y 2019, es decir invertimos 12 años en rodar 51 horas de historias. En los seis años siguientes, hemos contado más de 100 horas de historias en la mitad de tiempo. Eso es demasiado", reconoció Feige que, volviendo al proyecto de Blade, reveló que el estudio no estaba convencido acerca del guion y que llegaron a considerar hasta cuatro versiones diferentes del proyecto.

En todo caso, y a pesar de las visicitudes, el CEO de Marvel Studios confirmó que Ali sigue vinculado al filme. "No queríamos simplemente ponerle un traje de cuero y que empezara a matar vampiros. Tenía que ser algo especial", explicó Feige. Según relató, al ser conscientes de la saturación de proyectos y sobreproducción, Marvel elevó sus estándares de calidad y comenzaron a dar luz verde únicamente a lo que fuera "increíblemente genial". "Y [Blade] no era increíblemente genial en ese momento", confirmó.

"No creíamos que, como suele ocurrir, tuviéramos un buen guión y pudiéramos convertirlo en un gran guion durante la producción. No estábamos convencidos de poder hacer eso en Blade, y no queríamos hacerle eso a Mahershala ni que nos lo hicieran a nosotros", relató Feige.

"LLAMAD A MARVEL"

Blade se anunció en 2019 y tenía previsto llegar a los cines en noviembre de 2023. Como consecuencia de los retrasos en la producción, el vestuario que inicialmente iba a usarse para la película acabó siendo adquirido por el equipo de Los pecadores, filme protagonizada por Michael B. Jordan. "El obstáculo fue que Ryan Coogler llamó y dijo: 'Nos encantaría tener algunos trajes para Los pecadores'. Y le dijimos: 'Llévatelos hombre, no hay problema' -es un buen amigo- 'Llévate nuestros trajes. Pospondremos la película'", bromeó Feige.

El rodaje de Blade, que estaba previsto que comenzara en 2022, fue pospuesto en dos ocasiones debido a que el director vinculado al remake, Bassam Tariq, y posteriormente su sucesor, Yann Demange, acabaron abandonando el proyecto.

Se desconocen detalles acerca de quién dirigirá la cinta, pero su actor protagonista ha reiterado en varias ocasiones que sigue vinculado al proyecto. "Llamad a Marvel", expresó Ali en declaraciones recogidas por Variety durante la premiere de Jurassic World: El renacer. "Estoy listo. Decidles que estoy listo", afirmó el intérprete.

De forma similar, también se han anunciado varios guionistas a lo largo de los años que Blade lleva posponiéndose y, aunque aún nada es definitivo, Feige ha confirmado que la trama del filme se ambientará "en la actualidad".