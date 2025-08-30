Marvel Studios trabaja activamente en estas tres secuelas

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Con el anuncio de Bob Iger, director ejecutivo de Disney, de una reducción del volumen de estrenos de Marvel Studios, el desarrollo de múltiples proyectos de la franquicia quedó en pausa. En un panorama más selectivo, las películas protagonizadas por personajes con base de fans sólida ganan puntos para recibir luz verde y, precisamente, según las últimas informaciones, el UCM trabaja en tres secuelas.

De acuerdo con The Cosmic Circus, Marvel Studios tiene "vivas y en buen estado" tres candidatas firmes para la etapa posterior a Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, que aterrizan en cines el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, respectivamente. Los tres proyectos devolverán al público a un terreno familiar como son la magia de Doctor Strange, las artes marciales de Shang-Chi y la tecnología de Wakanda.

BLACK PANTHER 3

Wakanda es una de las marcas más potentes de la franquicia y Marvel planea llevarla de vuelta a la gran pantalla. Tras Wakanda Forever (2022), que reorientó la saga tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, los planes para una tercera parte no son un secreto, tal y como Ryan Coogler ha señalado en más de una ocasión. El cineasta, aún muy vinculado al ecosistema wakandiano (produce las series Ironheart y Eyes of Wakanda), acaba de firmar un éxito con Los pecadores, algo que previsiblemente animará a Marvel Studios a contar con Coogler cuanto antes.

Black Panther 3 podría consolidar la etapa de Shuri como Black Panther y reactivar la vertiente geopolítica y tecnológica que distinguió a las dos primeras entregas wakandianas del resto de títulos del UCM. Además, no sería extraño que se explorase la gran revelación de Wakanda Forever: el hijo de T'Challa y Nakia.

SHANG-CHI 2

La secuela del proyecto de 2021 figura desde hace años en la lista de pendientes, pero nunca llegó al calendario oficial pese a mencionarse con frecuencia. Según el reporte, Shang-Chi 2 sigue adelante con Simu Liu listo para retomar al héroe en solitario después de formar parte del reparto de Vengadores: Doomsday. El movimiento refuerza la idea de que Marvel quiere mantener a Shang-Chi cerca del eje central del UCM, algo que ya se comentó cuando se estrenó Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

La fecha de producción podría depender de Destin Daniel Cretton, director de la primera parte, que actualmente está al frente de Spider-Man: Brand New Day. Esto obligaría a esperar a que complete ese compromiso o a designar un nuevo nombre para dirigir la continuación.

STRANGE ACADEMY

El tercer título no sería un largometraje, sino un spin-off televisivo del entorno de Doctor Strange. Inspirada en los cómics homónimos, Strange Academy colocaría a Stephen Strange (y a figuras como Wong o America Chavez) como mentores de una nueva generación de aprendices de la magia. El proyecto llegó a darse por archivado, pero el informe indica que vuelve a estar sobre la mesa.

Doctor Strange en el multiverso de la locura ya dejó las bases sentadas con América entrenando en Kamar-Taj, y otros guiños recientes, como la presencia de Zelma Stanton en Ironheart, refuerzan la idea de desarrollar el proyecto. Strange Academy ampliaría el flanco místico del UCM y ofrecería cantera juvenil con recorrido a medio plazo dentro de la franquicia.