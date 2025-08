El reboot de X-Men presentará a los nuevos Iron Man y Capitán América tras Vengadores: Secret Wars

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, respectivamente, marcarán el final de la saga del multiverso, tras lo cual, el UCM se adentrará en la saga mutante. Así, Marvel ya prepara un reboot de X-Men dirigido por Jake Schreier y, aunque este sin duda se centrará en los mutantes, hay quien opina que también podría presentar a otros personajes aprovechando el reinicio de la franquicia, como unos nuevos Iron Man y Capitán América.

Hace apenas una semana, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, abordaba el destino del UCM tras las cintas de los hermanos Russo como un "reinicio" o "reseteo" de lo visto hasta ahora e incluso adelantó que, en algún momento, esto significará que Tony Stark y Steve Rogers tengan otros rostros, por complicado que pueda parecer tomar el testigo de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

"Creo que es difícil para cualquiera entrar cuando un actor ha hecho un trabajo tan bueno", reflexionó Feige.

En cuanto al momento oportuno para presentar a las nuevas versiones de los Vengadores, ScreenRant señala que la película de los X-Men podría ser perfecta para empezar a preparar el terreno, quizá con sutiles referencias que dejen patente su existencia en ese universo.

Así, si de alguna manera la cinta de Schreier aludiese a un Iron Man o a un Capitán América pero sin mostrarlos en pantalla, La Casa de las Ideas no solo estaría introduciendo la idea poco a poco, dejando tiempo a la gente para asimilar la sustitución de Downey Jr. y Evans, sino que además aún tendría espacio para elegir a los intérpretes que den vida a los personajes.

De hecho, la saga mutante podría seguir una estrategia similar a la del multiverso, que ha ido incluyendo a ciertos X-Men poco a poco, pero centrándose en los Vengadores... solo que, en esta ocasión, invirtiendo los papeles de ambos grupos.

En todo caso, el reboot de los X-Men aún queda lejos, si bien el guion, que corre a cargo de Michael Lesslie ya está en marcha. Se desconocen los detalles de la trama más allá de que se centrará en personajes jóvenes, así como quienes podrían protagonizar el filme, aunque los últimos rumores sugerían que Marvel estaba considerando a Bella Ramsey (The Last of Us) para interpretar a Kitty Pryde/Gatasombra. Otros nombres que han sonado son los del británico Harris Dickinson (El clan de hierro) como su intrépido líder, Scott Summers, A.K.A. Cíclope; y a Sadie Sink (Stranger Things) como Jean Grey.