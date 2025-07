Un mítico X-Men contradice a Kevin Feige: El guión de Vengadores: Doomsday no está terminado

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Rebecca Romijn, quien volverá a encarnar a Mística, su personaje de la saga X-Men, en Vengadores: Doomsday, ha confirmado que el guion de la cinta aún no está terminado pese a que el rodaje lleva meses en marcha. Estas declaraciones contradicen las afirmaciones de Kevin Feige, máximo dirigente de Marvel Studios que, replicando a James Gunn, negó categóricamente que las filmaciones de sus producciones arranquen si el libreto no está finalizado.

"El guion aún no está terminado, todavía están escribiéndolo", reveló Romijn en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter en el marco de la Comic-Con de San Diego. Cuando le preguntaron si había terminado de rodar sus escenas, la intérprete dijo que no estaba segura. "Ha sido muy, muy divertido, pero aún no lo sabemos. Se lo guardan todo muy bien para mantenerlo en secreto", aseguró.

La actriz se retractó diciendo que no podía "confirmar ni desmentir" haber leído "el guion completo". No obstante, la polémica ya estaba servida pues Romijn ha dejado en evidencia a Feige, quien afirmó recientemente que no ha habido ninguna cinta en el Universo Cinematográfico Marvel que haya iniciado su filmación sin un guion terminado.

"Nunca hemos empezado una película sin un guion completo y nunca he estado plenamente satisfecho con un guion que hayamos tenido", aseguró Feige en respuesta a su homólogo en DC, James Gunn, quien afirmó que nunca dejaría que esto pasara en sus proyectos.

Aunque Feige admitió que Marvel utiliza un método de "plussing" (dejar la puerta abierta a añadir valor y mejorar la idea de partida) durante el rodaje, las declaraciones de Romijn ponen de manifiesto que el guion de Doomsday se encuentra inacabado hasta el punto de no poder saber aún si tendrá que volver al set para filmar más escenas.

Junto a Romijn, Vengadores: Doomsday contará con el regreso de otros X-Men legendarios como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno) o James Marsden (Scott Summers/Cíclope), además de con Channing Tatum como Gambito, que debutó en Deadpool y Lobezno. Curiosamente, hasta la fecha, los personajes de Ryan Reynolds y Hugh Jackman no están confirmados en el filme de los Russo.

Quienes sí están confirmados son Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Tom Hiddleston como Loki, Chris Hemsworth como Thor, Sebastian Stan como Bucky Barnes/Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Ténoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

La quinta entrega de Vengadores, que llegará a los cines el 18 de diciembre del próximo año, también contará con los protagonistas de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa).