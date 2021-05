El estreno del tráiler de Spider-Man 3: No Way Home es inminente

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Tras la revelación del título y las primeras fotos de Spider-Man 3: No Way Home los fans esperan desde hace semanas el primer adelanto de la nueva cinta protagonizada por Tom Holland. Y todo apunta a que los fans podrán ver pronto el primer tráiler ya que los úlitmos rumores señalan que en los próximos días Sony Pictures lanzará el esperado adelanto.

Skyler Shuler de The DisInsider dio algunas pistas al respecto en Twitter. Aparentemente el periodista preguntó a un amigo acerca de la fecha de estreno del adelanto de la nueva película de Spider-Man, cuya trama se mantiene en secreto. "Tengo que organizar las proyecciones para esta semana. Parece que lo tenemos", se puede leer en la publicación, dando a entender que el clip saldrá a la luz esta semana.

La información de Shuler llega después de días de especulaciones, ya que Sony ya ha arrancado la promoción de la cinta en sus redes sociales, con algunos graciosos guiños y falsas pistas.

Algunos rumores señalan que la compañía podría lanzar el tráiler el martes 1 de junio, coincidiendo con el 25 cumpleaños de Holland. Marvel siguió esta estrategia el pasado 19 de abril, cuando lanzó el tráiler de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos el mismo día que su protagonista, Simu Liu, cumplía 32 años.

Shuler también ha hablado sobre la posible revelación de un importante detalle en el clip. "¿Cuál es la probabilidad de que revelen un gran cameo?", se preguntó un usuario en Twitter. "Creo que sí, puede que no sean Tobey o Andrew, pero no van a dejar de adelantar algo o a alguien", afirmó en referencia a la posible aparición de los otros Peter Parker de la gran pantalla, Tobey Maguirre o Andrew Garfield.

