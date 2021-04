Filtración masiva de Spider-Man 3: No Way Home ¿con Daredevil y el Duende Verde de Willem Dafoe?

¿Filtración Masiva De Spider-Man 3: No Way Home?

MADRID, 20 Abr. (CulturaOcio) -

A meses de su estreno y sin un tráiler oficial, ya hay importantes detalles de la trama de Spider-Man 3: No Way Home que han salido a la luz como el regreso de Electro (Jamie Foxx) y Doctor Octopus (Alfred Molina), ambos confirmados, y los rumores sobre la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero ahora, una nueva filtración revela no sólo qué personajes aparecerán, sino de casi todo el argumento de la cinta.

(( AVISO: ESTA NOTICIA PUEDE CONTENER SPOILERS ))

Antes de comenzar, hay que tener en cuenta que toda la información debe ser cogida con pinzas, ya que proviene de un hilo de Reddit. Pero el autor del mismo fue quien adelanto la aparición de la Contessa Valentina Allegra de Fountain, el inesperado cameo de Falcon y el Soldado de Invierno, por lo que las supuestas filtraciones pueden ser en éste momento tan acertadas... como inventadas.

Dicho esto, la lista de supuestos spoilers hace un recorrido por todo el argumento de No Way Home, comenzando con los problemas judiciales a los que se enfrenta Peter Parker después de que Mysterio revelara su identidad, continuando con la fractura del Multiverso y la anunciada aparición de Doctor Strange y, por supuesto, el regreso de Maguire y Garfield, pero también del Duende Verde de Willem Dafoe y otros villanos. Incluso menciona una Estatua de la Libertad del Capitán América.

- La película comienza tras el final de Lejos de Casa pero da un salto temporal.

- Peter Parker está en los tribunales (posible aparición de Charlie Cox como Daredevil, su abogado) tratando de demostrar su inocencia.

- Doctor Strange alerta que algo está sucediendo y el Multiverso se está fracturando.

- Los villanos de los distintos mundos cambian de realidad.

- Doctor Strange está intentando capturarlos y encerrarlos en una prisión mágica diseñada por él.

- Los villanos de alguna manera escapan por la intervención de Peter (Tom Holland), posiblemente en el Sanctum Sanctorum.

- Tobey Maguire y Andrew Garfield están en el segundo y tercer acto de la película (se desconoce cómo se conocieron o cómo llegaron al mundo del Peter Parker de Tom Holland).

- Ambos le ayudan a capturar a los villanos fugados.

- Hay escenas en la película solo con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

- El arco final de la película se desarrolla en la Estatua de la Libertad, que ahora tiene la figura del Capitán América con el escudo.

- Todos los villanos están allí, con los tres Spider-Man reunidos.

- El Arc Reactor de Tony Stark juega un papel fundamental en la secuencia y cada villano tiene sus propios objetivos (esa parte no está muy clara).

- Todos los villanos son derrotados y devueltos a la prisión de Doctor Strange.

- Todos... salvo el Duende Verde de Willem Dafoe.

- El Duende Verde mata a alguien importante (no se deja claro quién), pero Peter Parker de Tom Holland está llorando enfurecido.

- Peter intenta matar al Duende Verde, pero no lo consigue.

- La película finaliza con Peter terminando el instituto (no está claro qué ocurre con Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Sin duda hay mucho que digerir en la larga lista de todavía solo presuntas filtraciones. Y eso teniendo en cuenta que, en caso de ser ciertas, sólo serían una pequeña parte de la película, ya que es imposible que el usuario haya tenido acceso a la historia completa.

Sea como sea, verdad o mentira, no habrá forma de averiguarlo hasta el 17 de diciembre, fecha de estreno prevista para Spider-Man 3: No Way Home.