Pierce Brosnan apoya al nuevo James Bond: "Es muy sólido" - CONTACTO

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Callum Turner se perfila como el posible nuevo James Bond. El actor británico, que figuraba entre los candidatos finales al papel junto a Jack Lowden y Josh O'Connor, sería, según las últimas informaciones, el elegido por Amazon MGM Studios para protagonizar la próxima película de la Saga. Pierce Brosnan, que interpretó al agente 007 en cuatro películas y coincidió con Turner en Canción de Nueva York, ha expresado abiertamente su apoyo al actor, al que define como "muy sólido" y a quien le gustaría ver encarnando al personaje.

"Ahora soy simplemente un espectador. Soy un ciudadano más, expectante por descubrir quién será el encargado de interpretar este papel tan emblemático de la historia del cine", expresó Brosnan a Vanity Fair. "Todos los actores que figuran ahora en la lista son intérpretes a los que admiro. He trabajado con Callum Turner y es un actor muy sólido. Todos tienen voz, físico y presencia en pantalla", aseguró.

"Además, son actores jóvenes con una larga carrera por delante. Sea quien sea el elegido para el papel, le deseo lo mejor, así como mucha fortaleza y valentía. Es difícil saber quién será, pero espero con muchas ganas conocer la noticia y celebrar la llegada del próximo James Bond", concluyó el protagonista de Tierra de mafiosos.

BROSNAN: DENIS VILLENEUVE DEJARÁ A TODOS "BOQUIABIERTOS" CON BOND 26

Brosnan también tuvo palabras de elogio para Denis Villeneuve, el cineasta que dirigirá Bond 26 y que tendrá en sus manos el futuro de la franquicia. "Creo que nos va a dejar a todos boquiabiertos. [Villeneuve] es un director verdaderamente rompedor. Su trabajo es visionario y su manera de utilizar la cámara y construir sus historias, con tanta sutileza e imaginación, resulta profundamente visceral y sensorial. Va a ser algo extraordinario, realmente magnífico", afirmó.

Según apuntaba el insider Roger Friedman, Turner (Animales fantásticos, Eternity) sería el escogido para tomar el relevo de Daniel Craig como el nuevo agente 007. Asimismo, aunque esta información no ha sido confirmada por Amazon MGM Studios, en 2005 Friedman ya adelantó en exclusiva que Craig sería el nuevo Bond en Casino Royale.

Por otro lado, Turner habría dejado su cargo como director de Twentytwo Films, la productora que fundó en 2025 junto a su pareja, la cantante Dua Lipa. Esta decisión podría estar relacionada con la posibilidad de que el actor esté liberando su agenda de cara a asumir un papel que lo mantendría ocupado durante varios años.