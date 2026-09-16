Pierce Brosnan y Helen Mirren zanjan la polémica con Tom Hardy: "Sin él no tendríamos Tierra de mafiosos (MobLand)" - CONTACTO
MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -
El pasado mes de mayo ciertas informaciones apuntaban que Tom Hardy iba a salir de Tierra de mafiosos (MobLand) por presuntas tensiones con parte del equipo, si bien posteriormente fuentes cercanas a la producción aseguraron que el actor no había sido despedido. Ahora, Pierce Brosnan y Helen Mirren, coprotagonistas de la ficción junto a Hardy, han defendido a su compañero.
Los dos veteranos actores han asegurado que las noticias que hablaban del supuesto mal comportamiento de Hardy durante el rodaje y enfrentamientos con los productores les "pillaron por sorpresa" remarcando además que, sin él, "no tendríamos Tierra de mafiosos".
"Fue mi hijo quien me envió el mensaje una mañana. Estaba de vacaciones y no me lo podía creer. Me puse en contacto con Tom y le dije: 'Te quiero, amigo. Te quiero'", recordó Brosnan en declaraciones a The Hollywood Reporter. "En fin, solo para decirle: 'Estoy ahí. Estamos ahí. Te queremos'. Así que, para mí, fue una especie de tormenta en un vaso de agua", expresó.
Mirren, que ya mostró su apoyo a su compañero de reparto cuando se empezó a hablar de la polémica, compartiendo en sus redes sociales una imagen de Hardy acompañada del mensaje "te quiero ahora y siempre", ha vuelto a defender al intérprete de Venom.
"Vivimos en un mundo en el que se habla de nosotros y nos entrevistan en los periódicos y demás. Tanto Pierce como yo llevamos muchos años en esto y tenemos experiencia al respecto", indicó la actriz, señalando que "los rumores falsos hay que desmentirlos de una vez por todas, lo antes posible". "Por eso publiqué mi mensaje sobre Tom, no por Tom, sino por el cariño absolutamente sincero que le tengo", expuso.
Según Mirren, "es algo habitual, y es importante, sobre todo en una serie como esta, en la que todos nos apoyamos mutuamente". "Muy a menudo se culpa a los actores de este tipo de cosas, y si surge un rumor, la culpa suele recaer inmediatamente sobre ellos. Por lo general, eso es totalmente injusto", valoró.
TIERRA DE MAFIOSOS, RENOVADA POR UNA TERCERA TEMPORADA... CON HARDY
Tierra de mafiosos, cuya segunda temporada llega a SkyShowtime este 21 de septiembre, ya ha sido renovada por una tercera tanda de episodios y, a pesar de los rumores, esta volverá a contar con Hardy. De hecho, para los protagonistas de la ficción, que el actor no regresara ni siquiera era una opción. "Ni siquiera nos lo planteamos. No entra en absoluto en nuestras consideraciones", aseguró Mirren, añadiendo que "él es el eje de este torbellino de locura que gira en torno a ese personaje".
"Tom es Mobland. Sin Tom, no tendríamos Mobland", sentenció por su parte Brosnan. "Él es el centro. Nos permite interpretar a estos personajes tan alocados", aseveró.
Tierra de mafiosos está creada por Ronan Bennett y cuenta con Guy Ritchie como uno de sus directores. La serie sigue al matrimonio formado por Conrad (Brosnan) y Maeve Harrigan (Mirren), quienes lideran una poderosa familia criminal irlandesa afincada en Londres, y a su solucionador y suerte de hijo adoptivo, Harry Da Souza (Hardy), cuya vida personal se ve afectada por su trabajo.