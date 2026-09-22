¿Habrá Crossover Entre Mobland Y The Gentlemen, Las Series De Guy Ritchie? - SKYSHOWTIME/NETFLIX

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Tanto MobLand (Tierra de mafiosos) como The Gentlemen: Los señores de la mafia acaban de estrenar sus respectivas segundas temporadas. Ahora, varias estrellas del reparto de la ficción protagonizada por Pierce Brosnan, Helen Mirren y Tom Hardy han abordado la posibilidad de un crossover entre ambas series de Guy Ritchie.

En una entrevista con Radio Times, Lara Pulver, quien interpreta a Bella Harrigan en Tierra de mafiosos, aseguró que un crossover con The Gentlemen: Los señores de la mafia sería complicado de llevar a cabo porque "son mundos muy diferentes, aunque ambas estén bajo el paraguas de Guy". En su lugar, la actriz afirmó que preferiría ver a la familia de su personaje compitiendo en el concurso de repostería The Great British Bake Off.

"Eso me resulta más divertido", añadió. Por su parte, Johnny Flynn, quien interpreta a Frankie Cooper, explicó que la construcción de mundos de Ritchie permite que cada una de sus películas y series se desarrolle en espacios "muy diferentes" entre sí, con una identidad y una atmósfera propias.

THE GENTLEMEN SE ALEJA DE LA REALIDAD

"Y, curiosamente, aunque Tierra de mafiosos también lleva las cosas un poco al extremo, de alguna manera piensas: '¿En serio? ¿Podrían haber muerto tantas personas en un tiroteo y que nadie se enterara por las noticias?'. Pero The Gentlemen tiene una especie de premisa que hace que se sienta todavía más alejada de la realidad, y eso es algo bueno", afirmó Flynn.

"Mi amigo Dan Ings sale en esa serie y es muy divertido. Quiero decir, sería muy divertido participar en algo así, pero sí, creo que todas se sienten como historias ligeramente independientes", añadió.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Tierra de mafiosos y The Gentlemen: Los señores de la mafia transcurran en el mismo universo. Aunque el hecho de que la primera pertenezca a Paramount+ y la segunda a Netflix podría dificultar un crossover entre ambas ficciones de Ritchie, ello no significa que sea necesariamente inviable, ya que existen precedentes de series de distintas cadenas y plataformas que han compartido personajes o historias.

En este caso, además, ambas producciones tienen un nexo en común especialmente claro: Ritchie, cuya participación en las dos podría facilitar que, llegado el caso, ambos mundos delictivos terminaran cruzándose.