Así ha inspirado Juego de Tronos el Universo DC de James Gunn

El universo DC está viviendo una renovada etapa bajo la dirección de Peter Safran y James Gunn, que ha comenzado en cines con Superman. El director y guionista de la cinta protagonizada por David Corenswet ha revelado ahora cómo Juego de Tronos sirvió de inspiración para articular su DCU.

"Creo que es el motivo por el que acepté este trabajo", confesó Gunn a Interview Magazine al ser preguntado por los desafíos que supone supervisar un universo cinematográfico. "Hablas de George R.R. Martin y él es realmente una de las personas a las que admiro y respeto. Soy un enorme fan suyo", continuó.

"La gente dice: 'Oh, el DCU está haciendo lo mismo que el UCM'. Pero para mí se acerca mucho más a cómo es Juego de Tronos o Star Wars, porque estamos construyendo un universo y después escogemos pequeños fragmentos y contamos historias individuales de ese universo", concluyó Gunn.

Dicho esto, es fácil entender por qué equipara el DCU con Juego de Tronos o Star Wars. Y es que, a diferencia de lo que sucede con Marvel Studios, que tiende a conectar todas sus series y películas, Gunn y Safran siguen la estructura de los universos basados en las obras de Martin y George Lucas, centrándose únicamente en historias totalmente independientes.

Es el caso de La Casa del Dragón. La ficción de Ryan Condal, basada en la novela de Martin Fuego y sangre, y cuya temporada 3 tiene previsto su estreno en Max en algún punto de 2026, centra su historia en relatar la Danza de los Dragones, el virulento conflicto que dividió a la Casa Targaryen por el Trono de Hierro siglos antes de los eventos de Juego de Tronos.

Este planteamiento permite a los espectadores adentrarse en el mundo de Poniente sin necesidad de haber visto Juego de Tronos. Lo mismo sucede con las series de Star Wars: Obi-Wan, las dos temporadas de Andor o Tripulación Perdida, historias completamente independientes enmarcadas dentro del mismo y amplio universo.

Pero, a pesar de que Gunn también se sirva de tramas autónomas y arcos separados, le proporciona al DCU -que arrancó con la serie de animación para adultos Creature Commandos- una cohesión narrativa que se evidencia con figuras clave como Rick Flagg (Frank Grillo), el Pacificador (John Cena), cuya temporada 2 llegará a Max este 22 de agosto, e incluso el Linterna Verde de Guy Gardner (Nathan Fillion), que tras aparecer en Superman se dejará ver en la serie de Linternas.

Se espera que esta serie, centrada en estos guardianes espaciales y con Kyle Chandler y Aaron Pierce respectivamente como Hal Jordan y Jon Stewart, dos de sus máximos exponentes, llegue a la plataforma en algún punto de 2026.