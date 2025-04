¿Lobo vs Supergirl? Filtración masiva del rodaje revela a Milly Alcock en acción

¿Lobo vs Supergirl? Filtración masiva del rodaje revela a Milly Alcock en acción - DC COMICS

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Milly Alcock protagonizará Supergirl: Woman of Tomorrow, cinta dirigida por Craig Gillespie que llegará a los cines el 26 de junio de 2026. La actriz dará vida a Kara Zor-El y recientemente han salido a la luz unas imágenes del rodaje en las que se puede ver a la intérprete ensayando una escena de acción.

En el vídeo filtrado, se puede ver a Alcock caracterizada como la superheroína y practicando varios movimientos junto a su doble de acción. No se sabe contra quién se estaba preparando para pelear, aunque muchos fans están convencidos de que Alcock se enfrentará a Lobo, interpretado por Jason Momoa, en estas escenas. Sin embargo, también es probable que se trate de los secuaces de Krem de las Colinas Amarillas.

Además de este clip, también han salido a la luz varias fotografías del set que muestran el traje de la protagonista. El atuendo parece ser casi idéntico al que usa Kara Zor-El en el cómic Woman of Tomorrow de Tom King, con el esquema de colores clásico, la capa y la falda. Las fotos también confirman que el vestuario incluirá el icónico escudo con la S tanto en el pecho como en la parte trasera de la capa.

Milly Alcock wearing the Supergirl Suit with 'S' logo visible! pic.twitter.com/ZF7nAhX906 — UnBoxPHDFILM (@UnBoxPHDFILM) April 11, 2025

Milly Alcock in the Supergirl SUIT! pic.twitter.com/qhs2iCWMAM — UnBoxPHDFILM (@UnBoxPHDFILM) April 11, 2025

Milly Alcock in Supergirl SUIT with CAPE! pic.twitter.com/kgWl1iqVd7 — UnBoxPHDFILM (@UnBoxPHDFILM) April 10, 2025

Además de los mencionados actores, el reparto del filme también contará con Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas y David Krumholtz y Emily Beecham como los padres de Kara, Zor-El y Alura.

En una reciente entrevista con Screen Rant, Momoa habló sobre su experiencia dando vida a Lobo. "Este es el papel que siempre he querido interpretar. Es el cómic que me encantaba, así que estoy muy nervioso. Es una decisión obvia interpretar a este personaje. Es bastante grande. No quiero revelar demasiado, pero bueno, estamos perfectos, exactamente como el personaje, y es bastante rudo y brusco, y... La moto es genial", dejó caer.

Por su parte, James Gunn declaró a Omelete.com que Alcock fue su primera opción para el rol. "Milly fue la primera persona que le mencioné a Peter Safran para este papel, hace ya más de un año, cuando solo había leído los cómics. Estaba viendo La casa del dragón y pensé que podría tener la fuerza, la elegancia y la autenticidad que necesitábamos para la Supergirl del Universo DC", expuso.