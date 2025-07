Primer y desvergonzado póster de Supergirl, la prima tunante de Superman

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

La película de Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026, con Craig Gilliespie (Cruella) tras las cámaras. Entretanto, con Superman triunfando ya en salas, James Gunn ha presentado el primer y gamberro póster del filme, que verá a Milly Alcock como Kara Zor-El, la rebelde prima del Último Hijo de Krypton, encarnado por David Corenswet en su más reciente adaptación cinematográfica.

Lo primero que destaca en la imagen publicada por Gunn en su cuenta de X es el sutil, aunque significativo, cambio en el emblema que lucen tanto Superman como su prima Supergirl en sus trajes.

Tal y como puede apreciarse en el póster, hay un enorme tachón en el lema "Look Up" ("mira arriba"), asociado al hombre de acero de Corenswet, por "Look Out" (que traducido sería algo así como "vigilad" o "estar atentos o alerta"), lo que marca un contraste definitorio entre Kal-El y Kara.

En el lado izquierdo de la imagen se encuentra la Supergirl de Alcock, llevando una larga gabardina marrón encima de su uniforme. Su vestimenta es similar a la del Hombre de Acero, aunque con falda en lugar de calzones rojos, mientras toma lo que parece ser un granizado.

No obstante, las diferencias entre las personalidades de Kal-El y su prima ya quedaron patentes al final de Superman, cuando Kara Zor-El irrumpía completamente ebria en la Fortaleza de la Soledad para recuperar a su perro Krypto. Por otra parte, Gunn no aclara en esta imagen si hay un cambio oficial en el título de la película, que hasta hace poco se conocía como Supergirl: Woman of Tomorrow, igual que el cómic de Tom King en el que se inspira.

Dirigida por Craig Gillespie a partir de un guion del propio King junto a Ana Nogueira y Otto Binder, Supergirl contará en su elenco con Jason Momoa, quien interpretará al violento cazarrecompensas intergaláctico Lobo. Por su parte, Matthias Schoenaerts (Django) será el gran villano de la función al que se enfrentará la prima de Superman.

El actor belga dará vida a Krem de las Colinas Amarillas, un pirata y asesino intergaláctico extremadamente violento, procedente de un mundo distante que orbita alrededor de una estrella roja. Además, a finales del pasado octubre, Deadline revelaba que Eve Ridley encarnará en la cinta a Ruthye Marye Knolle, una joven guerrera y aliada de Kara Zor-El que se une en su batalla contra Krem para vengar a su padre en los cómics de King.