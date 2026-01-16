28 Años Después: El Regreso De Cillian Murphy Como Jim En El Templo De Los Huesos, Explicado - SONY PICTURES

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está en cines 28 años después: El templo de los huesos, segunda entrega de la trilogía que continúa la saga iniciada en 2002 con 28 días después. Dirigida por Nia DaCosta, escrita por Alex Garland y producida por Danny Boyle, la película incluye el esperado y breve regreso de Cillian Murphy como Jim, el personaje al que interpretó hace 24 años en la cinta original.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras la derrota de Sir Lord Jimmy Crystal en El templo de los huesos, la historia recupera la cabaña que aparece al final de 28 días después, aquella donde Jim se refugió con Selena y Hannah tras resultar herido de bala durante la huida del caserón militar. Con el país devastado y los infectados ya agonizando por inanición, los tres desplegaron una enorme tela que rezaba "HELLO" para llamar la atención de un avión que sobrevolaba la zona, dejando su destino abierto a la posibilidad de un rescate.

Dentro de esa cabaña, en El templo de los huesos Jim ayuda a su hija a estudiar para un examen, pero un ruido en el exterior los interrumpe. Ambos distinguen a lo lejos a Spike y Kelly, perseguidos por una horda de infectados, por lo que Jim toma su arma y tranquiliza a su hija asegurando que van a socorrerlos. De esta forma, se anticipa el esperado encuentro que tendrá lugar en la tercera parte, a la que Sony ha dado luz verde.

La secuencia se refuerza con un guiño musical directo a 28 días después, pues de fondo suena In the House - In a Heartbeat, tema de John Muprhy compuesto para el largometraje original. Con la breve reaparición de Murphy en la saga, El templo de los huesos coloca a Jim de nuevo en el centro del tablero, ahora ligado a Spike y Kelly.

Por el momento, no hay fecha de estreno para la tercera parte de 28 años después, que volverá a contar con Alex Garland (Ex Machina, Civil War) como guionista tras escribir el libreto de las dos películas anteriores, así como de 28 días después. Danny Boyle ha manifestado su intención de dirigir el cierre de la trilogía tras ceder el testigo a Nia DaCosta en esta segunda.