Danny Boyle confirma que habrá “mucho de Cillian Murphy” en la tercera parte de 28 años después - SONY PICTURES

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la breve aparición de Cillian Murphy en El templo de los huesos, los fans de la saga 28 días después están impacientes por su regreso en la siguiente película de la franquicia. Ahora, Danny Boyle ha confirmado que, tal y como estaba previsto, el actor no hará un mero cameo en el filme, sino que tendrá un rol clave en la trama.

"28 años 3, o como quiera que acabe llamándose, se rodará porque la gente no deja de preguntar por ella. No sé muy bien cuándo, pero hay un guion; un guion muy bueno de Alex Garland", incidía Boyle en una entrevista concedida a Variety con motivo de su nueva película, Ink, protagonizada por Jack O'Connell, quien precisamente también aparece en El templo de los huesos.

"[Habrá] mucho de Cillian Murphy. Si volverá a desnudarse, eso no lo sé. Ahora ya tiene el Oscar", bromeaba el cineasta, haciendo referencia a los primeros compases de 28 días después, que arrancaba con Jim, el personaje de Murphy, despertándose completamente desnudo en una camilla de hospital.

Boyle continuó alabando el físico del actor, incidiendo en que Murphy es "espléndido". "Al quitarse la ropa, no me lo podía creer. ¡Se parecía a Iggy Pop! Todo en él brillaba. Dios mío. Es una de esas personas. No hace ejercicio ni nada por el estilo; simplemente tiene ese aspecto", aseguraba el director de Trainspotting y Slumdog Millionaire.

LA CRONOLOGÍA DE LA SAGA 28 DÍAS DESPUÉS

La franquicia, que en total amasa más de 350 millones de dólares, se inició en 2002 con 28 días después, que contó con una secuela, 28 semanas después. Más adelante, en 2025 vio la luz 28 años después, que dio comienzo a su vez a un nuevo capítulo de la saga.

El templo de los huesos, dirigida por Nia DaCosta, se estrenó en 2026 como una secuela directa de 28 años. Ambas se rodaron una inmediatamente después de la otra, lo que hizo posible que se estrenaran en cines con tan solo un año de diferencia. En El templo de los huesos, Murphy aparecía brevemente, revelando que su personaje Jim había sobrevivido y tenía una hija.