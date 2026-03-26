Cillian Murphy y Steven Knight defienden el final de Tommy Shelby en Peaky Blinders: El hombre inmortal - NETFLIX

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque la sexta temporada de Peaky Blinders parecía dar un final satisfactorio a Tommy Shelby, todavía le quedaba por delante una última aventura. El hombre inmortal supone por lo tanto un adiós definitivo al personaje y tanto el creador de la franquicia, Steven Knight, como su protagonista, Cillian Murphy, han ahondado en la manera en la que ocurre, explicando por qué debía ser así.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases de Peaky Blinders: El hombre inmortal, Tommy se pone frente al coche de Beckett mientras este intenta huir. El agente nazi le dispara dos veces, hiriéndolo en el costado, pero Tommy no se aparta de su trayectoria y espera el momento justo para apretar el gatillo y acabar con él.

Aunque Duke lo salva de ser atropellado, pronto queda patente que el gánster tiene pocas probabilidades de sobrevivir y le pide que use la bala que, de todos modos, tenía preparada para él. "Soy un caballo", susurra Tommy (en lo que, según Knight, es una de sus mejores frases), diciéndole a su hijo que, al igual que acabaría con el sufrimiento de un animal, tiene que hacer lo mismo por él. El personaje de Barry Keoghan acaba cediendo, abrazándolo y entre lágrimas.

"Iba a suceder tarde o temprano, y el debate giraba en torno a cómo ocurriría. Pero solo fue un debate hasta que se convirtió en algo evidente", expuso Knight en una entrevista concedida a ScreenRant, defendiendo lo adecuado que era que el que finalmente acabase con Tommy Shelby fuese precisamente su sucesor.

"Se trata de un legado y de la sucesión. Y a lo largo de toda la serie, Tommy siempre ha tenido, en palabras de John Keats, una especie de enamoramiento por la muerte serena. Siempre ha tenido una actitud ambivalente hacia la vida y la muerte", señaló.

UNA MUERTE SHAKESPEARIANA PARA EL LÍDER DE LOS PEAKY BLINDERS

Recordando una frase del personaje en la que este expone que "la única persona que podría matar a Tommy Shelby era el propio Tommy Shelby", Murphy remarca cómo la película le "da la vuelta", convirtiéndolo en algo "shakespeariano, donde en realidad era su propio hijo". "Y entonces él dice esa frase: 'Soy un caballo'. Y se convirtió en algo así como una eutanasia, en la que le daba paz a su padre. No fue un asesinato ni un atentado", razonó.

Por supuesto, la muerte del que desde sus inicios y por 13 años ha sido el personaje central indiscutible de la franquicia, era el 'spoiler' más importante de la película y el equipo tuvo especial cuidado en que no se filtrara antes de tiempo.

"En cuanto a cómo se rodó, la respuesta es: muy rápido. Todo se desarrolló en un ambiente muy tranquilo y fue muy rápido. No hicimos muchas tomas. No hizo falta mucho... Todo el mundo estaba muy concentrado y, de hecho, lo que podría haber sido una escena muy complicada resultó ser muy sencilla", apuntó Tom Harper, el director de la cinta, recordando cómo se grabó la escena en cuestión.