¿Las películas de X-Men forman parte del Multiverso Marvel gracias a Bruja Escarlata y Visión?

El Universo Marvel se está preparando para dar el gran salto hacia el Multiverso con el tríptico de proyectos formado por Bruja Escarlata y Visión, Spider-Man 3 y Doctor Strange and The Mutiverse of Madness. Y eso abre un sinfín de posibilidades de cara a la Fase 4 y posteriores, incluyendo quizás una línea de tiempo alternativa a la principal, conformada por las películas de X-Men de Fox.

Si los últimos rumores son ciertos, Marvel podría estar planeando presentar a los X-Men dentro del UCM por medio de las realidades creadas por Bruja Escarlata en WandaVision. Y lo haría a través de Quicksilver (Evan Peters), el hermano de Wanda en los cómics, y que se rumorea que podría retomar su papel en la serie de Disney+.

Peters, que interpretó al hijo de Magneto en X-Men: Días del futuro pasado, Apocalypse y Fénix Oscura, podría ser la incorporación sorpresa a la primera serie del UCM, tal y como señala ScreenRant. El casting del actor llegó en un momento de lo más interesante ya que, mientras Fox preparaba Días del futuro pasado, Disney hacía lo propio con Vengadores: La era de Ultrón.

Eso significó que, en un momento determinado, hubo dos Quicksilver simultáneos en el cine. Y aunque la versión de Disney murió en la segunda película de Vengadores, en una realidad alternativa, el velocista sigue vivo. Teniendo en cuenta que WandaVision será una vorágine de líneas de tiempo entremezcladas gracias al poder de Bruja Escarlata para alterar la realidad. ¿Es posible el regreso del Quicksilver de Evan Peters, y con ello del resto de personajes de Fox?

LAS REALIDADES PARALELAS Y EL REGRESO DE VIEJOS CONOCIDOS

Marvel ya presentó las realidades paralelas en Vengadores: Infinity War gracias a Doctor Strange, y más adelante se exploraron en la trama de Endgame. Poco a poco, todas las piezas van encajando, con Bruja Escarlata y el propio Strange como principales conocedores de las dimensiones paralelas. Y este podría ser el momento perfecto para presentar a los X-Men recurriendo a Quicksilver, uno de los personajes más querido por los fans de los mutantes.

El tráiler de WandaVision ya mostró diferentes momentos en la historia de sus protagonistas, trasladándolos a distintas épocas. Esto puede ser el resultado de las vidas idílicas creadas por los poderes de Wanda, pero también puede significar que, de alguna forma, ella está reviviendo simultáneamente todas sus posibles vidas. Incluyendo aquella en la que es hija de Magneto y Quicksilver sigue vivo.

Si finalmente Wanda termina visitando diferentes realidades en la serie de Disney+, una de ellas podría ser en la que su hermano Quicksilver es una persona completamente distinta (la del universo mutante de Fox) en una reunión similar a la que ocurrió en Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverse, cuando The Flash de Grant Gustin conoció a la versión de Ezra Miller, dejando así todas las películas, anteriores y posteriores, conectadas.

Esto a su vez coincide con los rumores del posible regreso de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la próxima película del trepamuros. Recuperar a personajes de otras franquicias sería un interesante giro del UCM, que a su vez contrarrestaría los planes del DCEU de recuperar a los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck en la aventura en solitario de The Flash que también supondrá su salto al Multiverso.