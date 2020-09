Surrealista tráiler de Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) la pareja más atípica del Universo Marvel

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (Wandavision), la primera serie de imagen real de Marvel Studios que llegará a Disney+, y que tiene previsto su estreno a finales de año, ha presentado su primer y surrealista tráiler durante la emisión de la 72 edición de los premios Emmy.

El clip de la primera serie del Universo Cinematográfico Marvel sitúa a sus protagonistas en los años 50, viviendo una vida aparentemente perfecta. Son un matrimonio feliz que, a veces en blanco y negro, a veces a color, cuida de sus dos bebés, cena con sus vecinos y disfruta de una vida acomodada. Sin embargo, los personajes encarnados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany parecen no saber cómo llegaron allí.

En el vídeo también aparece Kathryn Hahn, que intepretará a un enigmático personaje que esconde muchas sorpresas. Por el momento se desconoce qué personaje encarnará la actriz. "¿Estoy muerta? Porque tú sí", le dice a Visión.

"No somos la típica pareja, ¿no crees?", pregunta Wanda al final del clip. "Creo que eso nunca se ha puesto en duda", responde Visión.

Además del tráiler, Disney+ también ha lanzado el primer póster de la ficción. En él se pueden ver a la Bruja Escarlata y Visión, cuyas siluetas aparecen desdibujadas entre su aspecto habitual en el Universo Marvel y su versión de los años 50.

WandaVision será la primera ficción de Marvel Studios que se emitirá en exclusiva en Disney+. "La serie es una combinación de televisión clásica y el Universo Cinematográfico Marvel donde Wanda Maximoff y Visión, dos seres con superpoderes que disfrutan de una vida cotidiana idealizada, empiezan a sospechar que no es oro todo lo que reluce", reza la sinopsis oficial.

Aunque por el momento no se conoce la fecha de estreno concreta, recientemente se desveló que la producción de seis episodios llegará a la plataforma de streaming en diciembre de 2020. En noviembre de 2020 se estrenará la serie documental Marvel's 616. Posteriormente los fans podrán ver The Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel, Loki, Hawkeye, Moon Knight y She-Hulk.