Calendario de series y películas Marvel: Fechas de estreno

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

El futuro sigue siendo incierto en el Universo Cinematográfico Marvel tras el impacto de la pandemia de coronavirus. Viuda Negra ha vuelto a retrasar su estreno hasta mayo de 2021, y con ello se han pospuesto también el resto de películas de la Fase 4, incluyendo Los Eternos.

En un principio, Viuda Negra estaba programada para estrenarse en mayo de éste año, antes de que el mundo se parase tras la llegada del COVID-19. Eso significa que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson ha sufrido un retraso total de un año, generando un efecto dominó en el resto de producciones marvelitas, ya que tanto series como películas están interconectadas al milímetro.

El cierre de las salas de cine no ha sido el único problema generado por la pandemia, ya que todas las producciones del Univeso Marvel en marcha han tenido que detenerse durante varios meses, incluyendo el rodaje de las series de Disney+ como Loki o Falcon and The Winter Soldier.

Así queda el calendario de series y películas de Marvel tras la pandemia de coronavirus

BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN (WANDAVISION) - FINALES DE 2020

Tras el nuevo retraso de Viuda Negra hasta 2021, la serie en formato sitcom de Bruja Escarlata y Visión será la primera ficción del UCM en estrenarse. Lo hará en Disney+ a finales de 2020, y promete sentar las bases de una trama más completa donde intervendrán las realidades alternativas y los poderes de Wanda para alterar la realidad.

FALCON AND WINTER SOLDIER - FINALES DE 2020 O PRINCIPIOS DE 2021

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20181031110100_640.jpg

Escrita por Malcolm Spellman (Empire) y dirigida por Kari Skogland (The Punisher), la serie sigue los eventos de Endgame, con Falcon convertido en el nuevo Capitán América. A su lado estará Bucky Burnes, y se ha confirmado que uno de los villanos principales será el barón Zemo, interpretado por Daniel Bruhl.

VIUDA NEGRA - 7 DE MAYO DE 2021

La película dirigida por Cate Shortland con Scarlett Johansson a la cabeza ha retrasado un año su estreno tras cancelarse su estreno en noviembre de 2021, afectando al resto de la estructura del UCM. Pese a ser una precuela que se sitúa entre Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War, la película funciona dentro de los engranajes marvelitas, y su aplazamiento influye en el resto de lanzamientos.

LOKI -PRIMAVERA DE 2021 (POSIBLE RETRASO)

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190505111516_640.jpg

La serie de Loki narrará las peripecias del Dios del Engaño a través del tiempo tras desaparecer con el Tesseracto en Vengadores: Endgame. Los detalles de la serie se mantienen en secreto, pero ha trascendido que Owen Wilson interpretará a un personaje misterioso que posiblemente tenga la capacidad de viajar en el tiempo, cuya misión será rastrear y detener al hermano de Thor.

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS - 9 DE JULIO DE 2021

https://capitalgaming.mx/wp-content/uploads/2020/03/6-5-2100x1200.jpg

Tal y como explicó Kevin Feige, la película del superhéroe asiático de Marvel Shang-Chi ha estado en la mente de los creativos marvelitas desde el lanzamiento de Iron Man en 2008. Con un estreno inicial previsto para febrero de 2021, finalmente debutará en el UCM en julio, tan sólo dos meses después del estreno de Viuda Negra.

WHAT IF...? - VERANO DE 2021

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190418103543_640.jpg

La primera serie de animación de Marvel Studios dentro del UCM está escrita por A.C. Bradley (Arrow), dirigida por Bryan Andrews (Skyscraper) y relatará historias alternativas de los eventos del universo marvelita. Las primeras imágenes mostraron a Peggy Carter como Capitán América tras tomar el suero del super soldado en lugar de Steve Rogers, entre otras sorpresas.

LOS ETERNOS - 5 DE NOVIEMBRE DE 2021

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200121164023_1200.jpg

Los Eternos de Marvel logró completar su filmación antes de que la pandemia de COVID-19 obligase a cancelar los rodajes para evitar el contagio. Aun así, la cinta protagonizada por Angelina Jolie, Salma Hayek y Kit Harington entre otros se desplaza hasta noviembre de 2021 para dejar unos meses de espacio tras Viuda Negra y Shang-Chi.

HAWKEYE - OTOÑO DE 2021

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200728135702_1200.jpg

Tras estar ausente en Infinity War, Clint Burton jugó un papel muy importante en Endgame, y aunque el personaje nunca ha tenido su propia película, si tendrá una serie en la que, muy posiblemente, le pase el relevo a la joven Kate Bishop, un papel para que sigue sonando con fuerza Hailee Steinfeld, que inevitablemente está destinada a ser la nueva Ojo de Halcón.

SPIDER-MAN 3 - 17 DE DICIEMBRE DE 2021

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200401142822_770x452_0_0_0_0_bg000.jpg

Con Tom Holland ocupado filmando la adaptación del videojuego Uncharted, el rodaje de Spider-Man 3 se ha pospuesto hasta principios de 2021. Si no se producen más retrasos, la tercera aventura en solitario del trepamuros llegará a los cines en diciembre de ese mismo año.

THOR: LOVE AND THUNDER - 11 de FEBRERO DE 2022

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200905165833_1200.jpg

Con Taika Waititi dirigiendo y el inesperado regreso de Jane Foster (Natalie Portman) como punto fuerte de la trama, la cuarta película de Thor -que se convierte en el primer Vengador con cuatro cintas en solitario- retrasa su estreno desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022, ya que su fecha original ha sido ocupada por Los Eternos.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS - 25 DE MARZO DE 2022

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20191215154131_1200.jpg

Y poco más de un mes después llegará la segunda entrega de Doctor Extraño, que pretende abrir de par en par las puertas al Multiverso de Marvel. Entre los muchos rumores asociados al proyecto destaca el que asegura que el estudio quiere a Tom Cruise para interpretar a una versión alternativa de Iron Man de otro universo.

CAPITANA MARVEL 2 - 8 DE JULIO DE 2022

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200123100934_1200.jpg

Tres años después del estreno de la primera película llegará Capitana Marvel 2, que promete ser el gran éxito del verano... de 2022. Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers, que estuvo a punto de acabar con Thanos en Endgame, en su segunda aventura en solitario. Puesto que la primera parte fue una precuela, se desconoce en qué época estará ambientado el filme.

BLACK PANTHER 2 - SIN FECHA ANUNCIADA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20180129184656_1024.jpg

Originalmente, la secuela de Black Panther estaba programada para mayo de 2022, pero la repentina muerte de su protagonista, Chadwick Boseman, que interpretaba al Rey T'Challa ha sido un duro golpe para el UCM; ya que nadie sabía de su enfermedad, que mantuvo en secreto hasta el último momento. Actualmente, y a la espera de un nuevo guion que se adapte a la situación, no hay fecha de estreno anunciada para la cinta.

BLADE - SIN FECHA ANUNCIADA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20190728123549_1024.jpg

Del mismo modo, aún hay algunos proyectos que Marvel ha anunciado con el tiempo que han quedado fuera de la Fase 4. Uno de ellos es el reboot de Blade que interpretará Mahershala Ali, tomando el relevo de Wesley Snipes, protagonista de la trilogía original del cazavampiros.

ANT-MAN 3 - SIN FECHA ANUNCIADA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200919172939_420.webp

Otro de los proyectos más esperados más allá de 2022 es la tercera película de Ant-Man, que seguirá explorando el Reino Cuántico e introducirá al que promete ser el nuevo gran archivillano del UCM: Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors (Territorio Lovecraft).

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 - SIN FECHA ANUNCIADA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200723152242_1200.jpg

Los que también regresarán son los Guardianes de la Galaxia, que en ésta ocasión contarán con algunos invitados de lujo como Thor. James Gunn dirige la tercera entrega de la saga, que comenzará su filmación cuando el cineasta termine su trabajo en The Suicide Squad de DC.

MS. MARVEL - SIN FECHA ANUNCIADA

https://twitter.com/marveIstuff/status/1165044238851158018?s=20

Por otro lado, en la D23 Expo Disney anunció otras series que llegarán a Disney+ en algún momento. Es el caso de Ms. Marvel, que se presentará en el servicio de streaming y aún no ha revelado a su protagonista.

MOON KNIGHT - SIN FECHA ANUNCIADA

https://twitter.com/marveIstuff/status/1165044269641555970?s=20

Otro superhéroe que irá directo a la pequeña pantalla será Caballero Luna. Anunciado también en la D23, no se han revelado detalles ni del argumento ni del elenco de la serie.

SHE-HULK - SIN FECHA ANUNCIADA

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20200918102838_1200.jpg

Quien sí ha confirmado a su protagonista es She-Hulk (Hulka). La actriz de Orphan Black Tatiana Maslany interpretará a la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters. La ficción se está desarrollando actualmente, pero se encuentran en una etapa muy temprana de producción, y por el momento Marvel no ha anunciado ninguna fecha oficial de lanzamiento.