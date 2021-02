Jennifer Lawrence no será Sue Storm en Los 4 Fantásticos de Marvel Studios

MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

Durante el pasado fin de semana, diversas informaciones aseguraban que Jennifer Lawrence había llegado a un acuerdo con Marvel Studios para dar vida a Sue Storm, la Mujer Invisible, en la nueva película de Los 4 Fantásticos que prepara el estudio. Sin embargo, todo apunta a que estas especulaciones son falsas y, por el momento, la intérprete no está vinculada al proyecto.

El reportero Justin Kroll ha sido el encargado de desmentir el rumor relacionado con la que será la quinta adaptación cinematográfica de la familia de superhéroes, pero la primera dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

"Todo lo que voy a decir es esto: Marvel acaba de comenzar a reunirse con los guionistas de Los 4 Fantásticos, no hay guion y pasará un tiempo antes de que esta película comience a rodarse", publicó en Twitter.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting