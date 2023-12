Vanessa Kirby, sobre las polémicas escenas de sexo de Napoleón: "Queríamos hacerlo así"

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

En la Napoleón de Ridley Scott, Josefina de Beauharnais juega un papel fundamental en la vida del Emperador. El personaje interpretado por Vanessa Kirby es clave en la figura del Bonaparte de Joaquin Phoenix. Juntos, comparten varias escenas íntimas, entre las que se incluyen algunas de carácter sexual.

Kirby ha sido preguntada por ellas, dando su opinión al respecto y explicando cómo las llevaron a cabo. A diferencia de lo que podía anticiparse, se trata de secuencias que guardan un cierto poso humorístico y absurdo. "Sí, queríamos que fueran divertidas", reconoce la intérprete en declaraciones a Irish Independent.

"Joaquin y yo lo dijimos desde el principio. No era algo convencional, es una relación muy inusual y extraña, por lo que no queríamos que fuera el típico drama de época, ni nada que reflejara ese período histórico, porque no era así", continúa Kirby. Sus palabras evidencian que en todo momento fueron conscientes del singular tono que querían imprimirle al romance entre Napoleón y Josefina.

"Recuerdo que cada vez que hacíamos las escenas de sexo, las interpretábamos de una manera diferente. Muchas veces Joaquin y yo acabábamos riéndonos entre tomas", sentencia al respecto la actriz. Pese a todo, la historia de amor entre ambos es dramática. Y su personaje gana en el filme de Scott mucha importancia con respecto a las historias que se suelen contar de Bonaparte.

"Una de las preguntas que me hice desde el principio fue, ¿por qué ella? ¿Por qué ella por encima de todas las demás? No era una candidata probable desde el punto de vista de él; le advirtieron que no lo hiciera, pero lo ignoró y quiso casarse con ella a pesar de que ella era viuda, ya tenía dos hijos y era mucho mayor", reflexiona Kirby.

De hecho, la actriz señala que, en su opinión, Josefina no quería a Napoleón en un primer momento y que se casó con él por pura conveniencia. Pero sus sentimientos fueron cambiando. "Creo que, con el tiempo, el amor creció. Durante el rodaje tuve la sensación de que ella podía pensar: '¿Por qué haces esto, por qué no paras?' Creo que, hacia el final de su vida, ella solo quería estar con él en Malmaison y vivir en paz. Pero él no pudo, no pudo hacerlo", sentencia.