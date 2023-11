La temporada 2 de The Last of Us reciclará escenas eliminadas del videojuego

Archivo - The Last of Us

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

La primera temporada de The Last of Us, con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, adaptó con gran fidelidad el material original. La segunda entrega, cuya producción estuvo paralizada por la huelga de guionistas y actores, empezará a grabarse a principios de 2024 y el director Neil Druckmann ha revelado su intención de reciclar escenas eliminadas del videojuego.

"Al menos un elemento de un nivel eliminado está previsto para la serie", comentó Druckmann en una entrevista con Entertainment Weekly. "Digo esto con la advertencia de que aún no hemos empezado a rodar y que todo puede cambiar en función de lo que consideremos mejor", enfatizó sin embargo el showrunner.

El elemento que Druckmann menciona forma parte de los "niveles perdidos", que estarán incluidos en la remasterización de The Last of Us Parte II. Naughty Dog habla de este contenido adicional, que no figuraba en la versión para PlayStation 4, como "un intento por nuestra parte de levantar el telón del proceso de desarrollo". La empresa ha advertido además que no se trata de niveles completamente terminados, sino que son partes del desarrollo inicial del videojuego que permitirán ver "nuevos destellos" del mundo de The Last of Us.

Mientras que la nueva versión del videojuego para PlayStation 5 llegará a las consolas el viernes 19 de enero de 2024, la segunda temporada de su adaptación para HBO no tiene aún fecha de estreno. Por el momento, la ficción ya ha fichado a la actriz que dará vida a Abby, la rival de Ellie y los rumores apuntan a Kaitlyn Dever (Nadie te salvará).