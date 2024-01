El papel maldito de Marvel: Otra estrella de The Walking Dead rechaza al UCM

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Hace unas semanas Steven Yeun anunció que no encarnará a Robert Reynolds, el personaje conocido como Sentry (El Vigía) dentro del Universo Marvel. El equipo de Kevin Feige se puso pronto manos a la obra para elegir otro actor para el papel y el elegido era otra estrella de The Walking Dead, Austin Abrams. Pero, según recientes informaciones, habría optado por declinar la oferta del estudio.

Hace tan solo unos días, Yeun explicaba que su marcha de los Thunderbolts se debía a problemas con su agenda. Es por lo que la Casa de las Ideas se apresuró a elegir otro intérprete antes de que comenzara el rodaje de la cinta dirigida por Jake Schreier y cuyo estreno está previsto para el verano de 2025.

Al parecer, Abrams fue el elegido para sustituir a Yeun como el Vigía. Pero ahora, según ha dejado caer la cuenta de DCU/Leaks en X, tras ofrecerle el papel, el actor conocido por interpretar a Ron Anderson en The Walking Dead y a Ethan Lewis en Euphoria, rechazó la oferta.

