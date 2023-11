Confirmado por error el personaje de Steven Yeun en Thunderbolts que cambiará la jerarquía de poder en Marvel

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Los Thunderbolts, el equipo más salvaje de Marvel, tiene previsto hacer su llegada al UCM el 25 de julio de 2025 con un elenco estelar. Entre los muchos actores que se han sumado al reparto se encuentra nada menos que Steve Yeun. Y ya se ha revelado a quién interpretará el actor de The Walking Dead en la película.

El pasado mes de febrero se confirmó que Yeun, había fichado para interpretar en la película de Marvel un papel no revelado. Aunque todo parecía indicar que el actor, conocido por su rol de Glenn Rhee en The Walking Dead, sería quien encarnase al mismísimo Superman de la Casa de las Ideas, Robert Reynolds, más conocido por los fans de las grapas como el Vigía.

Ahora se ha confirmado que así será. Ha sido Robert Kirkman, quien de manera accidental reveló la noticia en una conversación con David Finch, su compañero dentro de la industria del cómic. "Mi gran amigo Steven Yeun será quien interprete al Vigía en una película", aseveró. "Sí, lo sé. Va a ser muy emocionante", respondió Finch.

Según el autor del cómic de The Walking Dead, Yeun, que pone voz a Mark Grayson en la serie de Invencible, le telefoneó para darle la noticia. "Me llamó, fue a una prueba de vestuario. Espero que no... No sé si esto es un spoiler o algo que vaya a meter a nadie en apuros. Puede. Veremos. Da igual. No trabajo para Marvel. ¿Qué me pueden decir?", sentenció el autor.

Sentry fue creado Jae Lee, Rick Veitch y Paul Jenkins en el año 2000 para una miniserie, titulada, precisamente, El Vigía, es un personaje de poderes casi ilimitados cuyo nombre real es Bob Reynolds, un hombre alcohólico de mediana edad que además sufre de posibles delirios psicóticos.

Pero tras su fachada descuidada, sus contradicciones y problemas psicológicos, se halla un héroe cuyos poderes, equiparables a los de "un millón de soles explotando", rivalizarían con los del mismísimo Superman. Unas facultades que derivan de un suero experimental cientos de veces más potente que el que le fue inyectado a Steve Rogers para convertirlo en Capitán América y que son aplastantemente superioroes a las de la mayoría de personajes.

Ahora quedará por ver cuál será el papel que el actor jugará dentro de la trama de Thunderbolts, que aún permanece en el más estricto de los secretos, salvo por el hecho de que recuperará a Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como el Guardían Rojo y a Julia-Louis Dreyffuss como Valentina Allegra de Fontaine.