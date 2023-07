Así conecta el final de Invasión Secreta con Capitán América 4 y Thunderbolts de Marvel

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

La nueva serie de Marvel, Invasión Secreta, ha terminado con su sexto capítulo, el cual ya puede verse en Disney+. Pese a su tono tan diferente al resto de proyectos de la franquicia, y a la ausencia de prácticamente todos los héroes del UCM, el proyecto parece que sí tendrá repercusiones en el futuro más inmediato de la saga.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras acabar con la rebelión de Gravik, Furia le expone al presidente de los Estados Unidos que los Skrulls han conseguido infiltrarse en la Tierra a todos los niveles. Pero, pese a que el fundador de Los Vengadores sigue confiando en encontrar una solución pacífica al conflicto entre humanos y extraterrestres, el máximo mandatario del país tiene otros planes.

Por ello, se dirige a la nación con un terrorífico discurso que anticipa lo que está por venir en las próximas películas y series de Marvel. "Todos fuimos testigos del atentado que sufrió mi convoy a principios de semana en Inglaterra. Los terroristas que lo perpetraron eran de una especie alienígena de metamorfos llamados Skrulls", comienza el presidente Ritson.

"Por eso esta noche pediré al Congreso que apruebe con carácter urgente una propuesta de ley para designar a todas las especies extraterrestres como enemigos", añade entonces, dejando claros sus planes de entrar en guerra con los Skrulls. "Sabemos quiénes sois y dónde encontraros. Y os mataremos del primero al último", sentencia con una furiosa mirada a cámara.

Esta estrategia supone un duro revés para la convivencia pacífica que Furia había logrado durante décadas con los Skrulls. "Fue un alivio salir de allí con vida", le dice Ritson a Furia por teléfono "Para mí también. Hasta que vi su discurso cargado de odio", le replica él.

"Arreglar las cosas no iba a ser tarea fácil. Usted ha agravado todavía más la situación. Así no durará más de un mandato", le sugiere entonces. "Hay que mover ficha ya. Antes de que los escuadrones que ha espoleado maten a los Skrulls que quieren ayudarnos. Ahora hay justicieros idiotas asesinando también a humanos inocentes, cuando no se matan entre ellos. Detenga su guerra", demanda también el personaje de Samuel L. Jackson, consciente del peligro de un conflicto así para ambas razas.

CONEXIÓN CON CAPITÁN AMÉRICA 4

Las palabras de Furia parecen estar directamente relacionadas con una de las películas más esperadas de Marvel del próximo año, Capitán América: Brave New World. En ella, la compañía ya ha anunciado que Harrison Ford dará vida al General Thunderbolt Ross, que será además el nuevo presidente de EE. UU. Por tanto, Furia está en lo cierto y a Ritson no le queda mucho en la Casa Blanca.

Pese a las advertencias del antiguo líder de S.H.I.E.L.D., el político no cede y le replica a Furia que si le preocupan los Skrulls, debe sacarlos del planeta. De lo contrario, no cejará en su empeño por aniquilarlos. Una misión que le costará el puesto en favor de Thunderbolt, ya sea por medio de elecciones o incluso por vías menos pacíficas. Para descubrir cómo pierde su posición habrá que esperar, previsiblemente, hasta el estreno de Capitán América 4, que llegará a los cines el 26 de julio de 2024.