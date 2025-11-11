Oscar Isaac volverá a Star Wars si Disney "no sucumbe al fascismo": "Sería estupendo"

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Oscar Isaac, que interpretó a Poe Dameron en la trilogía más reciente de Star Wars, ha abierto la puerta a volver a la franquicia, pero para hacerlo pone una condición con la que interpela directamente a Disney, propietaria de la saga.

Y es que, tras la polémica suspensión del 'late show' Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC (propiedad de Disney) por los comentarios del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk, el actor ha asegurado que su regreso a Star Wars depende de que la compañía logre "no sucumbir al fascismo".

"Ahora mismo no estoy tan dispuesto a trabajar con Disney. Pero si logran, ya sabéis, no sucumbir al fascismo, sería estupendo", expresó el protagonista de Frankenstein en una entrevista con GQ. "Si eso ocurre, entonces sí, estaría abierto a mantener una conversación sobre Star Wars o sobre cualquier otra cosa", añade.

Conviene subrayar que, aunque la publicación de la entrevista es actual, las declaraciones tuvieron lugar dos días después de que se detuviera la producción de Jimmy Kimmel Live! y antes de que Disney rectificara y volviera a emitir el programa, lo que enmarca el tono y el contexto temporal de sus palabras.

Entre el 18 y 22 de septiembre, ABC retiró de su parrilla el late show de Jimmy Kimmel tras la controversia generada por el monólogo en el que el cómico criticó la instrumentalización política de la muerte de Kirk. La decisión desató una oleada de críticas y un debate sobre libertad de expresión, así como movimientos de boicot hacia las plataformas del conglomerado. Pocos días después, Disney anunció el regreso del programa.

Respecto a una posible vuelta de Poe Dameron, no se espera su participación en The Mandalorian y Grogu, el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde El ascenso de Skywalker, título entrenado en 2019. Dirigida y escrita por Jon Favreau y con Dave Filoni y Kathleen Kennedy en la producción, la cinta cerrará el 22 de mayo de 2026 el denominado Mandoverso, el arco televisivo formado por The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ahsoka.

Por ahora, Lucasfilm mantiene bajo llave el reparto detallado, pero destacan las incorporaciones al elenco de Jeremy Allen White como Rotta El Hutt, hijo de Jabba El Hutt, y de Sigourney Weaver como una mujer de la Alianza Rebelde. Entre los regresos, Pedro Pascal vuelve como el mandaloriano y Jonny Coyne como el Señor de la Guerra Imperial, papel que desempeñó brevemente en la tercera temporada de The Mandalorian.

Un año después, el 28 de mayo de 2027, aterrizará en cines Star Wars: Starfighter, película dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor interpreta a un piloto encargado de proteger a un joven frente a peligrosos enemigos, que según las últimas informaciones estarían interpretados por Mia Goth y Matt Smith. Starfighter también cuenta en su elenco con Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y la seis veces nominada al Oscar Amy Adams.

Tal y como confirmó Levy en abril, durante la Star Wars Celebration, también es oficial que, a pesar de ambientarse unos cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, el proyecto representa una expansión del universo galáctico más allá de la saga Skywalker. "No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura ambientada en una época que aún no hemos explorado en la franquicia", adelantó