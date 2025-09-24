MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Jimmy Kimmel ha arrancado su regreso a las noches de la ABC, tras una semana de "suspensión indefinida" por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y lo ha hecho con un extenso, emotivo y combativo monógolo en el que ha afirmado que nunca fue su intención "quitar importancia" al asesinato de un joven, calificando de "antiestadounidense" los ataques del Gobierno de Donald Trump contra la libertad de expresión y denunciando las amenazas y chantajes de la Casa Blanca a los medios de comunicación. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma", proclamó.

En el inicio de su monólogo, Kimmell expresó su gratitud a todos sus "amigos" y colegas de profesión como Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jon Stewart o Seth Meyers, y a toda la gente que le ha mostrado apoyo durante estos "seis días". "Nunca lo olvidaré", afirmó, señalando también que el gran agradecimiento es para aquellos que no están de acuerdo con lo que se dice en el programa pero que, aún así, defienden su derecho a decir lo que quiera "de todas formas".

"Si te gusto, te gusto y si no, no. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello", afirmó Kimmel, visiblemente emocionado, que no pudo contener las lágrimas.

"Entiendo que para algunos pudo ser inoportuno o poco claro, o tal vez ambas cosas, y para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual", afirmó el presentador, que también recordó que el día del asesinato puso "un mensaje en Instagram mandando mis condolencias a su familia" y, aunque no se disculpó directamente por sus comentarios sobre Kirk, sí los matizó afirmando que "el asesino que disparó a Charlie Kirk no representa a nadie".

"Nunca fue mi intención culpar a ningún grupo específico de las acciones de un individuo profundamente desequilibrado. Intentaba justamente lo contrario", continuó. "Es una persona enferma que cree que la violencia es la solución, y no lo es", dijo, aclarando así el comentario que desató la suspensión de su programa cuando acusó a MAGA de "intentar caracterizar a este tipo que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos" y tratar de sacar "rédito político" del asesinato.

"ESTE PROGRAMA NO ES LO IMPORTANTE"

Kimmel también recordó que tiene "muchos amigos y familiares" en el "otro lado" de la política a los que quiere "a pesar de no estar de acuerdo", para después hacer un alegato contra la injerencia de la administración Trump en los medios de comunicación y en favor de la libertad de expresión. En este punto, Kimmel afirmó que también él es una persona que sufre muchas amenazas, al igual que su mujer, sus hijos o sus compañeros de trabajo por "lo que he elegido decir".

"Pero no quiero que esto vaya sobre mí porque este programa no es realmente importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este", proclamó, arrancando una nueva ovación entre el público mientras recordaba sus conversaciones con cómicos y presentadores rusos o de países de Oriente Medio "que acaban en prisión por hacer bromas sobre aquellos que están en el poder".

"Y lo peor es que mientras estaban en prisión, sabían lo afortunados que éramos aquí. Nuestro derecho a la libertad de expresión es lo que más admiran de este país", afirmó, denunciando que los ataques contra su programa o los que acabaron con el de Stephen Colbert son algo "antiestadounidense". "Eso no es legal, no es estadounidense... Es antiestadounidense y es muy peligroso", dijo el presentador, para luego arremeter directamente contra Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos y contra Trump, al que agradeció el aumento de audiencia que a buen seguro que experimentará su programa.

"Casi da pena, ha hecho todo lo que ha podido para cancelarme y, en lugar de eso, ha obligado a millones de personas a ver el programa... A lo mejor tiene que sacar a la luz los archivos de Epstein para desviar la atención", bromeó. Además, agradeció a la cadena ABC dejarle hacer el programa durante 23 años y expresó su desacuerdo con Disney por haber suspendido su espacio tras la polémica, algo de lo que culpó directamente a Trump.

"El presidente de los Estados Unidos ha dejado muy claro que quiere verme a mí y a los cientos de personas que trabajan aquí despedidos. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma", proclamó, avisando de que Trump también presiona para que se despida a otros compañeros como Fallon o Meyers. "Y si eso pasa, o hay una mínima ocasión de que pase, espero que seáis diez veces más ruidosos de lo que habéis sido esta semana, porque él no va a parar", avisa Kimmel.

En el tramo final de su intervención, el presentador también denunció el acoso y chantaje a periodistas por parte de la Casa Blanca, que quiere "decidir qué aparece en las noticias y qué no", atentando directamente "contra la libertad de prensa". "Si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre. Así de simple. Si permitimos que este derecho fundamental perezca, el resto de nuestros derechos y libertades irán cayendo como fichas de dominó, uno a uno", concluyó.