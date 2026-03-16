"Noche Aciaga De Chalamet En Los Oscar: Sin Premio, Con Mil Memes Y Bailarines De Ballet Haciéndole La Cobra" - JENNIFER BLOC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet, que por tercera vez estaba nominado al Oscar a mejor actor y hace tan solo unas semanas parecía ser el gran favorito de la categoría, no solo se fue de la 98.ª edición de los premios de la Academia con las manos vacías, sino también un poco escaldado. El intérprete, que recientemente protagonizaba una polémica debido a sus desafortunadas palabras sobre la ópera y el ballet, tuvo que enfrentar más de una pulla durante la gala y sus reacciones ante las bromas y la derrota han sido examinadas con lupa... en busca de memes.

El protagonista de Marty Supreme fue uno de los primeros objetivos del maestro de ceremonias, Conan O'Brien, que nada más comenzar la gala hizo referencia a sus comentarios. "Esta noche la seguridad es extremadamente estricta. Tenía que mencionarlo", expuso el cómico, una advertencia que en principio parecía relacionada con la alerta del FBI sobre un posible "ataque sorpresa" iraní con drones.

"Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques tanto por parte de la comunidad de la ópera como de la del ballet", expuso en cambio el presentador, despertando las risas de los presentes (incluso la del propio Chalamet, que se tomó la pulla con humor). "¡Solo están enfadados porque no has incluido el jazz!", añadió.

omg here's Timothée Chalamet's reaction when Oscars host Conan O'Brien joked about his ballet/opera comment



"Security is extremely tight tonight. I'm told there's concern about attacks from both the opera and ballet community."



[gasps from audience]



"You're just mad you left… pic.twitter.com/q7ZCZy9kmG — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

En los últimos días, el actor de Call Me By Your Name o Dune ha visto dañada su imagen pública a raíz de sus declaraciones en una entrevista entre él y Matthew McConaughey, organizada por Variety y CNN. Durante la charla, el intérprete expresó no querer "trabajar en el ballet o en la ópera, o cosas en las que se diga: 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque ya no le importen a nadie", añadiendo poco después que por eso habría perdido "14 céntimos de audiencia".

Numerosas voces, dentro y fuera del mundo del ballet y la ópera han respondido a Chalamet defendiendo sus artes, que también tuvieron un pequeño lugar en la gala (con toda probabilidad, debido a dicha polémica). Así, durante el número musical de la canción de Los pecadores, una bailarina apareció danzando en el escenario y Alexandre Singh, director del cortometraje Dos personas intercambiando saliva, mencionó estas disciplinas en su discurso de aceptación. "Quizá nos lleve diez años, pero podemos cambiar la sociedad a través del arte, de la creatividad, del teatro y del ballet", reivindicó, haciendo una pausa antes de añadir "y también del cine".

Aquí la presentación completa de "I Lied To You".

pic.twitter.com/r7PU2Th4y4 — Carla ❁ (@shannonlada) March 15, 2026

One of the Oscar winners for Live Action Short Film, Alexandre Singh, just took a whack at Timothee Chalamet and some in the crowd cheered 💀 #Oscars pic.twitter.com/09oiRbbL64 — Queens of Bravo (@queensofbravo) March 16, 2026

LA REACCIÓN DE CHALAMET AL PERDER EL OSCAR

Chalamet competía por el galardón a mejor actor con Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Wagner Moura (El agente secreto) y Michael B. Jordan (Los pecadores). Fue este último quien se acabó haciendo con la estatuilla.

Michael B. Jordan accepting the Best Actor Oscar for his performance as the Smokestack twins in SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/0lCv9LM1fe — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Aunque el protagonista de Marty Supreme pareció tomarse con deportividad la derrota, los usuarios de redes sociales no han tardado en tildarla de falsa, haciendo memes de lo que de verdad tenía que estar sintiendo.

timothée chalamet viendo a michael b jordan recibir su oscar

pic.twitter.com/Nlgit1aO4p — Miguel (@soy_miguex) March 16, 2026

Cabe apuntar que, si bien hay cierta sensación de que los comentarios de Chalamet y la polémica surgida alrededor de los mismos podría haber afectado a su carrera por el Oscar, lo cierto es que estos se produjeron después de que se hubiesen cerrado las votaciones.