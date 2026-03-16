El In Memoriam de los Oscar, largo y polémico por jerarquizar los fallecidos: Streisand emociona, Bardot olvidada - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

La 98.ª edición de los premios Oscar reservó para su In Memoriam un tramo especialmente amplio. El homenaje a los fallecidos en el último año se prolongó durante unos 15 minutos y se convirtió en el segmento más largo, y polémico, de la ceremonia. Y es que a la controversia habitual por los olvidados a los que no se rindió tributo, este año se sumó el hecho de que la pieza se articuló alrededor de extensos homenajes para algunas figuras concretas y un espacio mucho más breve para otros finados.

La gala dedicó algunos de sus momentos más emotivos a Robert Redford, Diane Keaton y Rob Reiner, que fueron los grandes ejes de este tributo. En el caso del chico de oro de Hollywood, el homenaje adquirió una dimensión especial con la aparición de Barbra Streisand. La artista subió al escenario para pronunciar unas sentidas palabras sobre el actor y cantar un fragmento de The Way We Were, tema principal de Tal como éramos, la película de Sydney Pollack en la que Streisand y Redford interpretaron a dos amantes marcados por sus diferencias.

Barbra Streisand nos regala un momento precioso en esta gala de los #Oscars2026. pic.twitter.com/YI2bDwf1eX — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

La Academia también reservó un bloque específico para Rob Reiner, director de La princesa prometida, Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally y Algunos hombres buenos, entre otros títulos.

Encabezado por Billy Crystal y con la participación de intérpretes vinculados a la filmografía del cineasta como Meg Ryan y Kiefer Sutherland, el tributo recordó el legado del director de algunos de los largometrajes más emblemáticos de los años 80 y 90.

Por su parte, Rachel McAdams presentó una parte del In Memoriam dedicada a varios rostros de la industria cinematográfica, pero se detuvo de forma más amplia en Diane Keaton, icónica actriz de Annie Hall y El padrino con la que trabajó en La joya de la familia y Morning Glory.

El "In Memoriam" siempre es el momento más emotivo de los #Oscars2026. pic.twitter.com/uRm85dWeOF — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

El aumento del tiempo dedicado al In Memoriam no evitó el reproche, sino que en cierto modo lo agravó. La Academia reforzó la impresión de que recuerda a los difuntos de manera desigual al honrar a ciertas personas mediante presentaciones individuales y ni siquiera mencionar en todo el evento a otras.

Entre las ausencias más comentadas se encuentran James Van Der Beek, actor de Dawson crece; Eric Dane, intérprete de Anatomía de Grey y Euphoria; Malcolm-Jamal Warner, célebre por La hora de Bill Cosby; Brigitte Bardot, uno de los grandes iconos del cine francés; Robert Carradine, recordado por Lizzie McGuire y La revancha de los novatos; June Lockhart, conocida por Perdidos en el espacio; y Bud Cort, protagonista de Harold y Maude.

A ellos se sumaron otros nombres que tampoco aparecieron en la retransmisión y fueron incluidos únicamente en la web de la Academia. Fue el caso de George Wendt, actor de Cheers; Julian McMahon, intérprete de Nip/Tuck, a golpe de bisturí y Los 4 Fantásticos; James Ransone, visto en It: Capítulo 2; Loretta Swit, actriz de M.A.S.H.; y Demond Wilson, popular por Sanford and Son.

La controversia enlaza con la de anteriores ediciones. El año pasado ya hubo decepción entre parte del público por la ausencia de Michelle Trachtenberg, protagonista de Harriet, la espía. También quedaron fuera entonces intérpretes como Tony Todd, Chance Perdomo, Alain Delon, Olivia Hussey y Morgan Spurlock.

EL HOMENAJE DE BARBRA STREISAND A ROBERT REDFORD

Dentro de un In Memoriam marcado por la emoción y por la discusión posterior, el momento más destacado lo protagonizó Streisand. La cantante y cineasta, de 83 años, rindió homenaje a su amigo y compañero de reparto interpretando un fragmento de The Way We Were. Antes de cantar, Streisand recordó que Redford rechazó inicialmente el papel porque consideraba que su personaje "no tenía agallas".

A partir de ahí, trazó un retrato del intérprete con unas palabras que marcaron uno de los pasajes más sentidos de la noche. "Bob sí tenía agallas, dentro y fuera de la pantalla. Alzó la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente y animó a nuevas voces en su Instituto Sundance", recordó Streisand. "Era reflexivo y valiente. Yo le llamaba un vaquero intelectual que trazó su propio camino", expresó la actriz, que añadió visiblemente emocionada que "le echo de menos ahora más que nunca, aunque le encantaba tomarme el pelo".

Barbra Streisand honors the late Robert Redford at the 2026 #Oscars pic.twitter.com/AXhfy06C8z — clubheartbreak (@clubheartbreak) March 16, 2026

Acto seguido interpretó durante alrededor de un minuto The Way We Were, acompañada por la orquesta de la gala. La intervención tuvo además un valor excepcional porque supuso una de las escasas actuaciones en directo de Streisand en los últimos años y su primera interpretación musical en los Oscar desde 2013, cuando también cantó The Way We Were para recordar a Marvin Hamlisch tras su fallecimiento.

La canción ocupa un lugar central tanto en la historia del cine como en la de la propia Streisand. Escrita por Alan y Marilyn Bergman junto a Hamlisch, fue número uno en Billboard y ganó el Oscar a mejor canción original y el Grammy a la canción del año, además de quedar unida para siempre al imaginario de Redford y Streisand en uno de los romances más recordado del cine de los años 70.