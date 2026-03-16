Gloria y vergüenza: Los récords que (para bien o para mal) se han roto en los Oscar 2026 - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Además de ser la gran noche de Paul Thomas Anderson y Una batalla tras otra, la 98.ª edición de los premios Oscar fue también en la que se rompieron varios récords en la historia de la Academia... aunque no todos positivos. Así, junto a hitos que celebrar, como la victoria de la primera mujer en la categoría de mejor fotografía, un honor que fue para Autumn Durald por su trabajo en Los pecadores, también hay nuevas marcas en cuanto a número de derrotas.

Precisamente Los pecadores, que hace unas semanas, con sus 16 candidaturas, arrebataba el récord de película más nominada a Eva al desnudo, Titanic y La La Land, que lograron 14 candidaturas, acabó la gala con 4 premios... pero siendo la cinta con más nominaciones perdidas de la historia. Hasta ahora, ese dudoso honor lo compartían Paso decisivo, El color púrpura y El poder del perro, que habían perdido en 11 categorías, una menos que la cinta de Ryan Coogler.

Entre los cuatro Oscar que sí ganó Los pecadores, los seis con los que se hizo Una batalla tras otra y el reconocimiento a Amy Madigan como mejor actriz de reparto en Weapons, Warner Bros terminó la noche con 11 estatuillas, igualando de esta manera el récord de más premios ganados por un estudio en una noche. MGM consiguió ese número de triunfos en 1959 gracias a Ben-Hur, Paramount lo hizo en 1997 con Titanic y New Line en 2003 con El señor de los anillos: El retorno del rey.

Otro que ha igualado una notable marca es Sean Penn. El intérprete, que no acudió al evento, se impuso a Jacob Elordi, Benicio del Toro, Delroy Lindo y Stellan Skarsgard como mejor actor de reparto por su papel en Una batalla tras otra. Con tres Oscar en su palmarés, Penn se une a Jack Nicholson, Walter Brennan y Daniel Day-Lewis como los actores más galardonados en los premios de la Academia de Hollywood.

Siguiendo con las categorías interpretativas cabe mencionar además a Jessie Buckley que, al coronarse como mejor actriz protagonista por Hamnet, se convertía en la primera irlandesa en recibir el galardón.

Jessie Buckley se lleva el #Oscars2026 a Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en 'Hamnet'. pic.twitter.com/xyS6QmrokL — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

Y la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, Madigan, que ya batía el récord de mayor intervalo de tiempo (40 años) entre la primera y la segunda nominación de un actriz, ha establecido otra nueva marca: mayor intervalo de tiempo entre la primera nominación, su candidatura por Twice in a Lifetime (1986) y su triunfo por Weapons (2026). La anterior marca la tenía Geraldine Page con 32 años.

NETFLIX SUPERA A DISNEY CON LAS GUERRERAS K-POP

Las guerreras k-pop se hizo con los dos premios a los que optaba (mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden'). El fenómeno de Netflix logró así la hazaña de ser el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar que consigue más de un Oscar.

'Golden' de 'Las guerreras K-pop' gana el #Oscars2026 a Mejor Canción Original. Se convierte en la primera canción de K-pop en ganar en esta categoría en la historia de los premios. pic.twitter.com/iUOd5IAKHT — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

Por otro lado, en cuanto a mejor película internacional hay que destacar el triunfo de Valor sentimental que se ha convertido así en el primer título noruego en lograr el galardón. En todo caso, esa fue la única victoria de la cinta de Joachim Trier, que contaba con otras seis nominaciones, entre ellas, a mejor película.

'Valor sentimental' volverá a Noruega con un #Oscars2026 bajo el brazo. Se convierte en la ganadora en la categoría de Mejor Película Internacional. pic.twitter.com/iZFyKse4ze — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 16, 2026

Uno de los momentos más sorprendentes de la noche fue el empate de The Singers y Dos personas intercambiando saliva que compartieron el galardón de mejor cortometraje. En la historia de los Oscar solo se ha repartido un premio en otras seis ocasiones, la última vez, en 2013, cuando tanto Skyfall como La noche más oscura (Zero Dark Thirty) se hicieron con el reconocimiento a mejor edición de sonido.