Oscar 2024: El Pingüino de DeVito y el Mr. Freeze de Schwarzenegger se alían contra el Batman de Keaton

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Entre los momentos más curiosos que se dieron durante la 96.ª edición de los Premios Oscar estuvo la reunión de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Los veteranos actores, que rodaron juntos la mítica comedia Los gemelos golpean dos veces, subieron al escenario a presentar los premios de mejores efectos especiales y mejor montaje y fue allí donde recordaron que tenían algo más el común.

Y ese algo es, ni más ni menos, que Batman. Y es que ambos actores, que encarnaron en películas distintas a villanos que se enfrentaron al caballero oscuro. "Arnold y yo presentamos juntos esta noche por una razón muy obvia", señalaba DeVito en lo que parecía una evidente referencia la icónica comedia que ambos protagonizaron en 1988 y que estuvo dirigida por Ivan Reitman.

Sin embargo, los intérpretes sorprendieron al empezar a hacer chistes sobre la franquicia de Batman. "¡Ambos hemos intentado matar a Batman!", apuntaba Schwarzenegger, desatando las risas del público del Dolby Theatre.

Todo tomó un cariz aún más épico cuando el realizador enfocó a Michael Keaton, el actor que encarnó a Batman en las dos películas dirigidas por Tim Burton y que, varias décadas después ha retomado su papel en The Flash. Entregado a la broma, Keaton se limitó a poner cara de pocos amigos ante las amenazas de sus "históricos enemigos".

