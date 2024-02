MADRID, 22 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda parte de Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas verá la luz muy pronto. Y mientras tanto, los seguidores del Universo DC pueden deleitarse con un emocionante adelanto en el que Superman, Batman, Wonder Woman y el resto de los héroes se enfrentan a su mayor desafío: ser borrados de la existencia.

Ha sido la propia Warner Bros quien, a través de su cuenta en X, antes Twitter, anunció el pasado mes de enero que Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas Parte II llegará este 2024. Y ahora ha lanzado un potente tráiler de la película que resulta muy prometedor.

Las imágenes arrancan del modo más espectacular posible. Con el Doctor Fate, el poderoso hechicero al que interpretó Pierce Brosnan en Black Adam, sondeando la perturbadora mente del Psicopirata, pues en su interior podría encontrar las respuestas para salvar todo el multiverso. Mientras tanto, Superman, Wonder Woman, Batman, Robin, Nightwing, la Cazadora e incluso, Terry McGinnis se enfrentan a una horda de oscuras criaturas.

Un breve preámbulo que da paso al sobrecogedor encuentro entre Kara Zor-El (Meg Donelly) con el Monitor (Jonathan Adams) quien advierte a la heroína de que sus amigos corren un peligro mortal. Las palabras de este poderoso ser no carecen de verdad, pues se trata de una amenaza que existe en todas las realidades.

"Están a punto de morir. Solo actuando la perdición puede convertirse en salvación", le advierte el Monitor a Supergirl. Es en ese preciso instante cuando Kara comprende que, dado el peligro que representa esta fuerza oscura, todos los héroes e incluso, algunos villanos deben sumar esfuerzos si desean evitar tanto la desaparición del multiverso DC como la suya propia.

"La muerte se acerca. Peor que la muerte: el olvido. No solo para nuestra Tierra, ¡Sino para todos, en todas partes, en todos los universos! Para evitar la destrucción final, el intrigante Monitor ha reunido al mejor equipo de superhéroes jamás visto. Pero ¿será suficiente el poder combinado de Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Green Lantern y cientos de superhéroes de múltiples Tierras para salvar toda la realidad de un imparable Armagedón de antimateria?", reza la sinopsis del filme que, dirigido por Jeff Wamester (Liga de la Justicia: Mundo Bélico), se encuentra ambientado en el mismo universo que Superman: El hombre del mañana, cinta estrenada en 2020.