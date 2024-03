Al Pacino la lía en los Oscar y arruina el momento más emocionante de la gala

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

La entrega del último premio, el Oscar a la mejor película, es sin duda uno de los momentos más esperados del curso cinematográfico. Un momento cargado de tensión y nervios para los nominados que en alguna ocasión ha dado lugar a polémica por diversas confusiones, fallos en la organización o la poca pericia de los encargados de anunciar el galardón. Esto último estuvo a punto de ocurrir en la 96.ª edición de los Premios Oscar, esta vez de la mano del aclamado actor Al Pacino.

El legendario intérprete, de 83 años, era el encargado de revelar el filme ganador del premio a la mejor película. Tras "amenazar" con ponerse a declamar algo de William Shakespeare, Pacino anunció el ganador del Oscar de forma caótica, sin recordar las nominadas y con un tono que no daba ninguna confianza en lo que estaba sucediendo.

"Mejor película... Ah, tengo que ver el sobre para eso. Y lo haré. Aquí viene. Y... ¿mis ojos ven Oppenheimer?", dijo el protagonista de El Padrino, Esencia de mujer o Serpico, generando un incómodo silencio entre los asistentes.

I’m obsessed with the way Al Pacino announced Oppenheimer as Best Picture. couldn’t have been more chaotic or confusing lol



“Best Picture…uh, I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer?”#Oscars pic.twitter.com/a0hNQ4ZP7j