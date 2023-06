The Flash sentencia al Batman Beyond de Michael Keaton

The Flash sentencia al Batman Beyond de Michael Keaton - WARNER BROS.

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Uno de los posibles proyectos que más curiosidad suscita entre los fans del Universo DC es un película en imagen real de Batman Beyond (Batman del Futuro) con Michael Keaton como protagonista. Sin embargo, Kevin Smith, asegura que su puesta en marcha dependía por completo del rendimiento que lograse The Flash en taquilla... y este no está siendo ni mucho menos el esperado.

Uno de los grandes regresos en la película de Andy Muschietti era el del Batman de Keaton compartiendo protagonismo con las dos varianes del corredor escarlata de Ezra Miller. Pero The Flash no está funcionando en taquilla y por tanto, la idea de que Warner ponga en marcha el filme de Batman Beyond tras The Flash, parece cada vez más poco probable.

Así, el guionista de cómics y director de películas como Clerks o Persiguiendo a Amy, Kevin Smith, ha revelado en un nuevo programa de Fatman Beyond, que estuvo hablando con Michael Uslan, uno de los viejos productores de las películas de Batman, sobre los planes que tenían para el caballero oscuro de Keaton después de su celebrado regreso en la película de Mushcietti.

"Esperaba que le hubiese ido mejor porque el hijo de Michael Uslan dijo que... si a la película le iba tan bien como a The Batman, The Batman se estrenó con 130 millones de dólares, una de las siguientes películas de Batman que iban a hacer era Batman Beyond con Michael Keaton. Entonces dije: 'Oh, Dios mío, ahora espero que esta película genere un montón de dinero'", relató Smith.

Sin embargo, por el momento, no parece que The Flash vaya a conseguir dicho objetivo ya que en su segundo fin de semana en cines ha experimentado la mayor caída en taquilal de una película de DC. Y aunque el hecho de que Batman Beyond no vaya a ser una realidad, al menos por ahora, no significa que Keaton no pueda aparecer como Bruce Wayne en alguna de las muchas producciones en las que James Gunn y Peter Safran se encuentran trabajando para su DCU.

Estrenada en los 90, Batman Beyond se convirtió en una de las series más recordadas por los fans. En esta ficción televisiva sobre el hombre murciélago se presentaba al adolescente Terry McGinnis como el nuevo Batman que, en un futuro no muy lejano, lleva a cabo su labor como vigilante bajo la tutela de un anciano Bruce Wayne en una futurista Gotham.