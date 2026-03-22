Spider-Man Brand New Day: El personaje de Tramell Tillman refuerza que Sadie Sink es Jean Grey - SONY PICTURES

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

El 31 de julio llegará a los cines Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del trepamuros interpretado por Tom Holland. Tramell Tillman, actor de Separación, forma parte del elenco con un papel todavía por confirmar, pero el primer tráiler del largometraje sugiere que da vida a una figura vinculada a los X-Men y al enigmático personaje de Sadie Sink.

Tras meses de especulaciones que lo situaban como personajes de frentes tan distintos como el Daily Bugle, la órbita de Tombstone y la jefatura del Departamento de Control de Daños, el avance de Brand New Day lo acerca al universo mutante. Cuanto interviene fuera de plano, los subtítulos del tráiler identifican a Tillman como Bill, un detalle que podría desvelar que interpreta a William Metzger, un antagonista de los X-Men.

La relevancia de ese nombre no reside tanto en su popularidad, sino en lo que representa dentro de los cómics y lo que eso implicaría en Spider-Man: Brand New Day. William Metzger debutó en X-Men: Children of the Atom #1 en 1999 y es un dirigente humano vinculado al activismo antimutante más radical, líder de la Anti-Mutant Militia. Más que un villano al uso, funciona como un agitador político y mediático que alimenta el miedo y el odio antimutante y anima a las instituciones a actuar contra ellos.

Que Tillman sea este personaje cobra aún más sentido al recordar que las últimas filtraciones del proyecto sostienen que, en su versión cinematográfica, Metzger ejercería como responsable del Departamento de Control de Daños. Precisamente, un cargo al que ya se le asoció al actor antes de vincularlo a Metzger.

Esta posibilidad no solo encaja con la teoría de que Sadie Sink interpreta a Jean Grey en Spider-Man: Brand New Day, sino que refuerza la idea. De acuerdo con informaciones previas al tráiler del filme, el personaje de Tillman sería alguien obsesionado con localizar y capturar a una misteriosa metahumana. Aunque su aparición es mínima y deliberadamente enigmática, en el adelanto Sink parece encarnar a una figura dotada de enormes poderes mentales.

¿QUIÉN VUELVE EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY?

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el reparto confirmado de Spider-Man: Brand New Day incluye el regreso de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon como Peter Parker, MJ y Ned, respectivamente, así como a Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión y Marvin Jones III como el peligroso Tombstone.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis oficial de Brand New Day.