Nueva sinopsis de Spider-Man: Brand New Day desvela que conecta con Doomsday y revoluciona el timeline de Marvel

Nueva sinopsis de Spider-Man: Brand New Day desvela conecta con Vengadores: Doomsday y revoluciona el timeline de Marvel - MARVEL/SONY

MADRID, 11 Abr. (CulturaOcio) -

Tom Holland volverá a meterse en la piel de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio. Ahora ha salido a la luz una sinopsis que revela una conexión entre el filme de Destin Daniel Cretton y Vengadores: Doomsday, dejando a muchos preguntándose si es real.

"Tras Doomsday, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y dejar atrás a Spider-Man. Pero cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, se ve obligado a romper su promesa y volver a ponerse el traje, aliándose con un compañero inesperado para proteger a sus seres queridos", reza la sinopsis de Brand New Day descubierta por GamesRadar en la cadena de cines estadounidense Regal.

Este prefacio es prácticamente idéntico al que reveló Production Weekly en 2024, cuando también adelantó que la película llevaría el título Brand New Day, mucho antes de su anuncio oficial. Esto podría indicar que la información procede directamente de Sony.

Sin embargo, la opción más plausible y lógica es que la cadena de cine esté usando una sinopsis antigua en vez de la actual, donde se confirma que Spider-Man: Brand New Day ambienta su trama cuatro años después de los eventos de No Way Home.

THIS INFORMATION BEING OUT THERE SINCE OCTOBER 2024 😭😭😭. Not only is the title right there but the plot is EXACTLY what is being set up and is the most obvious way for them to do it. pic.twitter.com/qQKoDhTmEM — ray (@27__ray) April 1, 2025

¿TENDRÍA SENTIDO QUE SPIDER-MAN 4 SE AMBIENTARA TRAS VENGADORES: DOOMSDAY?

Si, en el improbable caso de que la cuarta entrega del Spider-Man de Holland se ambientara tras los eventos de Doomsday, el hecho de que Sadie Sink fuera Jean Grey, como se rumorea, tendría mucho más sentido.

Asimismo, se ha de recordar que Deadline ya informó de que la actriz de Stranger Things también se unirá a la próxima película de los Vengadores. No obstante, aún se desconoce si se trata de Vengadores 5 o su siguiente entrega, Secret Wars. En todo caso, de momento, toca esperar para descubrirlo.

Dirigida por Cretton a partir de un guion de Chris McKenna, Spider-Man: Brand New Day también contará en su elenco con Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned Leeds. Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman completan el reparto.