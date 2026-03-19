Fans de Marvel acusan al tráiler de Spider-Man: Brand New Day de destripar el final de Daredevil: Born Again 2 - SONY PICTURES

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio, de nuevo con Tom Holland como Peter Parker. Su esperado primer tráiler ya se ha estrenado, y con él, la ira de muchos fans de Marvel que culpan a Sony de haberse cargado en una de sus vibrantes escenas, el final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again, a tan solo una semana de su desembarco en Disney+.

La escena en cuestión tiene lugar alrededor del minuto 0:37. En ella, Spider-Man recibe la llave de la ciudad mientras sus habitantes celebran las heroicidades del trepamuros.

Sin embargo, y he aquí el quid de la cuestión, la entrega de las llaves de la ciudad es un gesto que normalmente concede el alcalde, y en el UCM ese cargo lo ocupa Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), quien actualmente libra su guerra privada contra los vigilantes en Daredevil: Born Again. Por lo tanto, resulta bastante improbable que le otorgue la llave de Nueva York a Spider-Man.

Esto ha llevado a muchos fans a concluir que Sony ha arruinado el final de la temporada 2 de Born Again antes de su estreno en Disney+ el 24 de marzo. Pero podría no ser necesariamente así.

La temporada 1 de Born Again se saldó con Matt Murdock (Charlie Cox) empezando a reunir a sus aliados para librar su batalla contra Fisk y su fuerza Anti-vigilante, destronarlo como alcalde de Nueva York y recuperar la ciudad.

Por lo tanto, el hecho de que la ciudad de Nueva York honre a Spider-Man en los eventos de Brand New Day implicaría que Daredevil, Jessica Jones (Krysten Ritter) y el resto de sus aliados, consiguieron acabar con Fisk y su mandato. Sin embargo, aún se desconoce cómo encaja la escena del adelanto dentro de la trama de la película.

Es un hecho que los eventos de Brand New Day tienen lugar 4 años después de lo sucedido en Spider-Man: No Way Home. Esto, teniendo presente que la cinta de Jon Watts se ubicaba cronológicamente en 2024, significa que el filme de Destin Daniel Cretton está ambientado en 2028.

Ya desde hace tiempo se rumorea que Brand New Day dará un salto temporal y mostrará las hazañas de Spider-Man en los últimos 4 años, de un modo similar a una de las secuencias de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, y de ahí, que la cinta cuente con tantos villanos como Mac Gargan/Escorpión (Michael Mando) en su haber.

Teniendo esto presente existe la posibilidad de que el trepamuros recibiera la llave de Nueva York antes de que Fisk se convirtiese en el alcalde.

Fisk fue nombrado alcalde de Nueva York en 2026, de manera que hay un margen de 2 años para encajar el suceso dentro de la trama. El instante en que se entrega la llave de la ciudad podría estar enmarcada como parte de una secuencia que muestre a Spider-Man enfrentándose a villanos de baja estofa, reflejando así, cómo, pese a ser aclamado públicamente como un héroe, Peter Parker continúa viviendo una existencia solitaria.

A pesar de que todas las producciones del UCM están interconectadas, cada película y serie de Marvel funciona de manera independiente. Sobre todo, teniendo en cuenta que no todos los espectadores han visto Daredevil: Born Again, siendo este el principal motivo por el que, probablemente, la serie no esté especialmente relacionada con Spider-Man: Brand New Day, aunque lo más seguro es que la cinta de Destin Cretton dé una explicación a esta secuencia.