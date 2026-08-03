Christopher Nolan señala uno de los grandes poblemas de la crítica cinematográfica actual

Matt Damon, Christopher Nolan and Anne Hathaway attend premiere of 'The Odyssey' at AMC Lincoln Square in New York, NY on July 14, 2026.,Image: 1116619171, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no - LEV RADIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Con más de 900 millones de dólares recaudados a nivel mundial, La odisea se mantiene fuerte en taquilla, si bien ha recibido críticas mixtas. Por su lado, Christopher Nolan también se ha pronunciado sobre los críticos, en especial sobre los aficionados o 'amateur', resaltando lo que considera su principal error.

"La crítica que se suele dirigir a las películas en general es: 'Oh, hay que hacer que el personaje resulte simpático, así que se le manipula o se le modifica de diversas formas'", explicó Nolan en una entrevista concedida a la 'podcaster' Zhong Shu.

"Y eso es, en cierto modo, un defecto fundamental de la crítica cinematográfica, o de la crítica narrativa. Porque el hecho de poder identificar el mecanismo no invalida dicho mecanismo", señaló.

"Me refiero más bien a la crítica amateur, porque creen que han identificado el mecanismo y piensan que eso lo invalida", añadió el cineasta.

Here is my interview with Christopher Nolan: are you a bard for a civilization at dusk? pic.twitter.com/dQION5v6bl — Yiyang Zhuge (@ZhugeYY) July 31, 2026

Aun admitiendo que "puede ser cierto en el caso de ciertos elementos, y la gramática cinematográfica, el lenguaje cinematográfico, evoluciona con ello", de manera que "cuando un recurso se vuelve demasiado familiar para el público, hay que cambiarlo", Nolan subrayó que los directores se valen de ese "lenguaje común". "Partimos de ese entendimiento. Nuestro público ha visto muchas películas y entiende ese lenguaje", expresó.

LAS DEMOLEDORAS CRÍTICAS A LA ODISEA

La adaptación de Nolan difiere en numerosos puntos de la obra de Homero, siendo uno de ellos la caracterización de Odiseo/Ulises, a quien en la película se le ve mucho más preocupado por el trauma y la culpa de la guerra que en el poema épico original.

"Este Odiseo atormentado y consumido por la culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un pariente del angustiado amnésico de Memento, de Batman, de Oppenheimer, hombres atormentados por un pasado con el que luchan de diferentes maneras", expresó el autor y traductor Daniel Mendelsohn.

Por su parte, Emily Wilson, cuya traducción del poema épico Nolan mencionó como una de sus referencias, también cargó duramente contra la visión del cineasta.

"La odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande al poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia o la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, sus adversarios, sus compañeros, sus amigos y sus vecinos", expuso, añadiendo que "le falta profundidad psicológica, emocional, política y ética".