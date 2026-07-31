Christopher Nolan explica por qué se vio obligado a cambiar el final de La Odisea: "Es muy macabro y misógino" - UNIVERSAL

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Desde antes incluso de que viera la luz en cines, La odisea de Christopher Nolan ya fue el blanco de las críticas por su supuesta falta de fidelidad al poema épico de Homero. Ahora, el cineasta británico ha revelado por qué optó por modificar el final, explicando que, hijo de su tiempo, el desenlace original del clásico era demasiado "macabro" y "misógino".

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"El final del poema es tan macabro y tan misógino que me vi obligado a excluir parte de ese material. Pero no quería descartarlo por completo en lo que respecta a lo que dice sobre los hombres y la forma en que libran la guerra", explica el director en una entrevista concedida a Time.

Tanto en el material original como en el filme de Nolan, Odiseo regresa a Ítaca y lidera la matanza de los pretendientes de Penélope. Sin embargo, el poema de Homero va más allá en lo que a violencia se refiere, con Telémaco ahorcando a un grupo de esclavas por haber mantenido relaciones con estos hombres que llevaban años asolando la ciudad, algo que Nolan optó por omitir en su versión.

EL FINAL DE LA ODISEA DE NOLAN, UN EQUILIBRO ENTRE PESIMISMO Y OPTIMISMO

Además, en lugar de quedarse en Ítaca tal y como ocurre en el relato clásico, el filme termina con Odiseo y Penélope zarpando juntos hacia otra aventura. Al ser preguntado por qué decidió brindar a la pareja un final feliz, Nolan matizó que, más bien, se trata de un desenlace agridulce.

"Bueno, es la caída de la civilización, así que hay una cierta sensibilidad bastante sombría. El final habla de ciclos, y se puede interpretar de forma pesimista: la historia está condenada a repetirse. Pero también hay algo optimista en esos ciclos. Como dice Penélope: 'La civilización resurgirá'. Hay renacimiento y regeneración", señala.

"Para mí, al abordar el final era importante intentar encontrar el equilibrio adecuado entre pesimismo y optimismo: el pesimismo sobre lo que pudo haber precipitado la catástrofe de la Edad del Bronce y el optimismo de que las cosas positivas volverán a imponerse", explica el cineasta.