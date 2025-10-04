Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire: ¿Qué Spider-Man aparecerá en Vengadores Doomsday?

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque hace meses Marvel Studios dio a conocer gran parte del reparto de Vengadores: Doomsday, es de esperar que se haya guardado bajo la manga algún fichaje clave y muchos tratan de adivinar qué otros personajes por el momento no confirmados podrían aparecer también en la cinta. Así, aunque el nombre de Tom Holland no apareció en el infame vídeo de las sillas, los fans esperan ver al trepamuros en la cinta de los humanos Russo, algo que las últimas informaciones parecen confirmar, más o menos.

"HAY un Spider-Man en Doomsday", ha asegurado recientemente el 'insider' MyTimeToShineHello, una elección de palabras que hacen pensar en la posibilidad de que la aparición del héroe arácnido no signifique necesariamente que Holland vaya a formar parte del elenco. Así, podría ser que en vez de la última de las versiones del trepamuros, la quinta entrega de los Vengadores cuente con el Spider-Man de Andrew Garfield o el de Tobey Maguire, que ya retomaron sus papeles en Spider-Man: No Way Home.

Y es que, aunque se había especulado que las tres variantes podrían volver a reunirse en Doomsday, también podría ser que el filme contase con solo una de ellas (al fin y al cabo, ya tiene suficientes personajes).

Holland se encuentra actualmente rodando Spider-Man 4: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio de 2026, es decir, meses antes de que lo haga Vengadoes: Doomsday, el 12 de diciembre de ese mismo año. Y puesto que en esta nueva entrega de la saga del trepamuros el personaje en teoría se ocupará de problemas más terrenales y menos multiversales, tendría sentido que se quedase al margen de los eventos de Doomsday también, independientemente de que más adelante pueda aparecer en Secret Wars (algo que muchos dan por supuesto).

Por el momento, el elenco oficial de Vengadores: Doomsday no incluye a ninguno de los actores que han dado vida a Peter Parker. En cambio, sí cuenta con Robert Downey Jr. como el malvado Doctor Doom, además de Vengadores y Nuevos Vengadores, los Cuatro Fantásticos y míticos X-Men, entre otros.