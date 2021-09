Spider-Man No Way Home | El Venom de Sam Raimi trolea a los fans de Marvel: "También va estar el Batman de Ben Affleck"

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) es posiblemente uno de los filmes de superhéroes más esperados de los últimos años. El filme promete un épico crossover con Peter Parker en el centro de un caos multiversal lo que ha desatado las especulaciones entre los fans sobre quién llegará a aparecer finalmente en la cinta. Algo que se ha convertido en motivo recurrente de troleo para los fans.

El último en subirse a este carro ha sido Topher Grace, quien dio vida a Eddie Brock (Venom) en la tercera entrega de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, un fan le ha planteado si aparecerá en la nueva película del trepamuros y su respuesta no tiene desperdicio.

"Por favor, que quede entre nosotros, pero sí, salgo en ella", ha comenzado afirmando Grace antes de dar 'reveladores' detalles sobre la trama: "La historia comienza con Peter Parker (Tom Holland) chafado porque todo el mundo sabe su identidad y entonces pasa una fumada muy rara que hace que el Doctor Strange y el Doctor Octopus (Alfred Molina) lleguen a su dimensión".

"Entonces Electro y el Duende Verde salen de uno de esos 'círculos de energía' y están en plan 'Es la hora de aplastar a la araña'", ha continuado desarrollando el intérprete. Según Grace, tras esto, el Venom de Tom Hardy y el suyo aparecen para enfrentarse por breves instantes ya que su versión vence rápidamente "pateándole el culo" al otro simbionte.

"No quiero desvelar demasiado, pero va a haber un crossover con varios actores de la serie original de Spider-Man de los 70, Aquaman y Batman (el de Ben Affleck, el de Keaton no) y, gracias a Disney, el fantasma de Han Solo en el Ascenso de Skywalker y el robot Eva de Wall-E también van a estar", ha concluido el intérprete antes de volver a recordar que todo esto debe quedar en secreto.

Más allá de las bromas, todo apunta a que Grace no estarán en la cinta al ser versiones de personajes de la franquicia no tan populares entre el público. Sin embargo, el filme dirigido por Jon Watts y protagonizado por Tom Holland contará con viejos conocidos del trepamuros como Zendaya, interpretando a MJ, Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y Marisa Tomei como la tía May.

Frente a ellos estará toda una galería de villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx. Aunque no se haya confirmado, todo apunta a que también aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes dieron vida al superhéroe en sus dos versiones cinematográficas previas.