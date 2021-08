Spider-Man: No Way Home aplasta el récord de Vengadores: Endgame y Tom Holland enloquece

Spider-Man: No Way Home aplasta el récord de Vengadores: Endgame y Tom Holland enloquece - SONY PICTURES

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ya está batiendo récords meses antes incluso de su llegada a los cines. El tráiler del filme se ha convertido en el más visto de la historia al superar en visualizaciones al de Vengadores: Endgame, alcanzando los 355,5 millones de reproducciones en apenas 24 horas. Un arrollador éxito al que Tom Holland ha reaccionado a través de Instagram.

El actor compartió una captura de pantalla de la noticia en Variety junto a un breve texto. "Esto se vuelve aún más loco", escribió. El adelanto ha conquistado a los fans, que han podido ver a Alfred Molina como Doctor Octopus y confirmar el regreso de personajes como Electro, Sandman o el Duende Verde.

Sin embargo, el clip ha dejado en el aire uno de los mayores rumores en torno a la película: la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield las anteriores versiones de Spider-Man en la gran pantalla.

Sony Pictures, que produce las películas de Spider-Man en colaboración con Marvel Studios, también afirmó que el tráiler tuvo una presencia dominante en las redes sociales y generó "el mayor volumen de conversaciones en redes sociales en 24 horas de todos los tiempos con 4,5 millones de menciones".

Spider-Man: No Way Home está dirigida por Jon Watts a partir de un guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Completan el reparto Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Zendaya como MJ, Marisa Tomei como May Parker, Jamie Foxx como Electro, Tony Revolori como Flash Thompson, J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, Angourie Rice como Betty Brant y Jacob Batalon como Ned Leeds, entre otros. La película llega a las salas de cine el 17 de diciembre.