Actor de Spider-Man: No Way Home confirma a Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

Después de que el tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) se filtrara en la red, el secretismo con el que Sony y Marvel estaban guardando toda la información relacionada con el filme parece haber comenzado a derrumbarse como un castillo de naipes. La última estocada la han recibido por parte de uno de los intérpretes de la cinta que, ni corto ni perezoso, ha confirmado la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta.

El actor J.B. Smoove, quien da vida al señor Dell, uno de los profesores del instituto de Peter Parker en la trilogía de Jon Watts, ha confesado durante una alfombra roja la anhelada aparición de ambos intérpretes. El periodista de The Illuminerdi que ha obtenido la información le preguntó de forma capciosa con quién tenía más ganas de ver en la película a Holland, si con Maguire o Garfield.

"Sin duda, con Maguire", ha respondido Smoove confirmando, quizá sin ser consciente de ello, la aparición de ambos intérpretes en la cinta. En cuanto al regreso de Jamie Foxx interpretando a Electro, el actor ha afirmado estar muy emocionado con la vuelta de quien considera "su colega".

This dude just straight up confirmed Jamie Foxx's Electro and Tom Holland sharing scenes with Tobey Maguire!

This is gonna be... AMAZING! 🤩 pic.twitter.com/pEFYSsS2l9