El nuevo Thor de Marvel, acusado de racista

Para bien o para mal, el fandom marvelita es uno de los que más convulsionan las redes sociales con cada lanzamiento de Marvel, ya sea en el UCM o, en las grapas. Tal es el caso de Miles Morales, cuya transformación en el nuevo Thor en los cómics, ha provocado un gran revuelo entre los seguidores del personaje, que han dado su parecer, tachando a la Casa de las Ideas de presentar estereotipos racistas.

Muchos son los personajes de Marvel que logran causar furor entre los fans y muy pocos, los que logran levantar ampollas. Y eso es, precisamente, lo que le ha ocurrido al otro Spider-Man de los cómics en el cuarto y último número de What If....? (¿Qué pasaría si...?).

En él, además de convertirse en el nuevo Dios del Trueno, Morales vive en un vecindario rodeado de gente negra, lo que ha decepcionado a los seguidores de la editorial que lo han visto como un cliché. Así, no han tardado en señalar que estos estereotipos, como otras licencias creativas que parecen haberse tomado para esta historia del guionista Yehudi Mercado y el dibujante Luigi Zagaria, son tan insultantes para la cultura negra como para el propio personaje.

Como señala Screenrant, esta es la única de las historias de What If... protagonizada por Miles Morales que no está escrita por un guionista negro.

"El problema no es la idea, sino los estereotipos racistas que le pusieron encima", se queja un usuario.

"Esta mierda de Miles Morales como Thor es el peor cómic de todos los tiempos", señala un tuitero.

"CADA VEZ QUE RELEO ESTE CÓMIC DE MILES MORALES, ENCUENTRO MÁS MIERDA QUE EN EL INFIERNO. ¿POR QUÉ LE DIERON EL VISTO BUENO A ESTO? NO HAY NEGROS EN MARVEL", señala un fan tan cabreado como decepcionado con este número de la Casa de las Ideas.

"No, hermano. Ese nuevo WHAT IF de Miles Morales como Thor es una birria... No, está TAN LLENA DE RACISMO COMO EL INFIERNO. Es tan repugnante como los estereotipos", afirma otro seguidor marvelita.

"Por qué todos los cómics publicados de Miles Morales están llenos de tanta bazofia insensible", se pregunta una seguidora desconcertada.

"Este número de Miles Morales solo me recuerda a este TikTok", señala un fan aludiendo a un peculiar vídeo de Star Wars.

Y al igual que han mostrado su descontento con esta historia de Marvel, los fans de Miles Morales aguardan impacientes reencontrarse con él en la que será su próxima gran aventura cinematográfica, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, cuya primera entrega verá la luz el próximo 2 de junio de 2024, mientras que la segunda llegará a los cines el 29 de marzo de 2024.