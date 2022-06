Quién es The Spot, el villano de Spider-Man: Cruzando el Multiverso

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

Cuando aún falta más de un año para su estreno, Sony Pictures ya ha revelado al nuevo villano al que se enfrentará Miles Morales en Spider-Man: Cruzando el Multiverso. Se trata de The Spot (El Punto) y tras el primer vistazo la pregunta que se hacen ahora los fans es la de cómo encaja este nuevo enemigo y cuáles son sus poderes.

Si hay algo precisamente, por lo que es conocido el trepamuros es por su extensa galería de pintorescos villanos. Y ha sido durante el Festival de Cine de Animación de Annecy donde el estudio ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter al que será el gran antagonista en la cinta de animación protagonizada por Miles Morales.

Y es que, como puede verse en la imagen publicada por Sony, este estrambótico personaje parece tener todo su cuerpo cubierto por portales interdimensionales. De hecho, Sony lo ha descrito como su enemigo más formidable hasta el momento y todo apunta a que jugará un papel determinante en la trama del filme.

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet. 🕳 Voiced by Jason Schwartzman, see him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, exclusively in movie theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/1aAmMjMcpX